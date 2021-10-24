Пассажиров в самолетах начали кормить как свиней: стюардессы бросают еду прямо на пол (видео)

Видео об «антисанитарном» обслуживании на борту самолета стало вирусным в соцсетях. Впервые появилось в Reddit, называется «Летный экипаж разносит закуски, пока самолет взлетает, и если вы найдете, то можете оставить себе».

На видео зафиксировано, как закуски в желтой упаковке скользят по проходу, заставляя туристов поднимать их с с пола, когда те пролетают мимо. Что вызвало такой оригинальный способ «кормления» непонятно, но судя по видео можно предположить, что это не преднамеренный «свиной» способ кормления, а скорее вынужденный в связи с турбулентностью.

Однако, части туристов идея «зашла». «Я думаю, это весело, в самолетах все такое жесткое и напряженное … Мне нравится видеть веселых бортпроводников» «Это случилось со мной однажды во время полета на юго-запад; команда была веселой! », — добавляет другой.

Однако большинство пользователей возмущалось. «Подумайте обо всех ботинках, которые только что прошли по этой местности и где они недавно были. Для начала, стоя перед писсуаром. Фу ». «Могу поспорить, задний ряд получает больше»., — смеялся другой пользователь.

Появилось еще одно видео, на котором видно, как одна стюардесса бросает закуски по проходу, а не раздает их ..

Если посмотреть, то видно, что бортпроводники сидят на своих креслах, что бывает только при взлете, посадке и во время турбулентности.

Скорее всего, этот рейс был немного «неровным», поэтому экипаж не смог предоставить пищу или напитки должным образом.

Осознавая, что некоторые пассажиры могут быть голодными, они разработали этот креативный способ получения закусок для всех. В конце они даже пошутили о том, что сделают то же с их напитками.