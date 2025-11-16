Парадигма меняется: «coolcation» становится новым трендом в путешествиях

В туристической отрасли происходит заметный сдвиг: путешественники всё чаще отказываются от жарких пляжных курортов и выбирают более прохладные направления. Так появился термин «coolcation», официально добавленный в словарь Collins. Он обозначает отдых в странах с умеренным климатом, позволяющий избежать изнуряющей летней жары в Южной Европе.

Популярность растёт у Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Шотландии, Гренландии и Канады, где температура редко поднимается выше +25°C. Авиакомпания SAS отмечает рост бронирований в норвежский Ставангер на 38% из южноевропейских стран.

Новые travel-тренды: glowmads, смена высоты и rawdogging

Отчёт Skyscanner «Travel Trends 2026» зафиксировал появление новых привычек путешественников. Среди них — «glowmads», туристы, уделяющие внимание бьюти-уходу в пути и покупающие местную косметику.

Тенденция «height shifting» отражает выбор горных направлений ради прохладного климата та спокойствия — не тільки ради лыжного спорта.

Термин «rawdogging» описывает сознательное путешествие в самолёте без развлечений, еды, напитков и гаджетов — своеобразный челлендж выносливости.

DIP объясняет: как travel-лексикон изменился за 100 лет

Новые английские слова, которые сформировали язык путешествий

Staycation (2000-е) – отпуск дома или в родном городе.

Bleisure (2010-е) – совмещение бизнеса и отдыха.

Ecotourism (1980-е) – экологически ориентированные путешествия.

Glamping (2000-е) – комфортный отдых на природе.

Heli-skiing (1960-е) – горные лыжи с высадкой из вертолёта.

Overtourism (2010-е) – перенасыщение туристами.

Voluntourism (2000-е) – путешествия с волонтёрством.

Selfie (2000-е) – фото самого себя на камеру.

Backpacker (1970-е) – бюджетный турист с рюкзаком.

Coolcation (2020-е) – отпуск в прохладных странах.

Glowmads (2020-е) – путешественники, увлечённые beauty-ритуалами.

Эти термины отображают развитие туризма: ориентацию на комфорт, экологичность, индивидуальность и цифровую самопрезентацию.