Паника в Испании: популярный курорт превратился в «город-призрак»

Бенидорм, один из самых известных курортов Испании, этим летом оказался в центре внимания из-за резкого падения туристической активности. В соцсетях появились видео, на которых видно практически пустые улицы, пляжи и заведения — и всё это в разгар сезона.

Накануне летнего сезона 2026 года, когда туристы особенно тщательно выбирают места для отдыха, ситуация в некоторых европейских направлениях вызывает вопросы. Пока в одних странах обсуждают проблемы избыточного туризма, Испания неожиданно демонстрирует обратную тенденцию.

Бенидорм, который десятилетиями привлекал миллионы отдыхающих, сегодня всё чаще называют «городом-призраком». Видео, снятое в августе этого года, показывает, что обычно оживлённый курорт выглядит необычно спокойным. Автор ролика отмечает, что даже в пик сезона улицы остаются почти пустыми, хотя обычно в это время они переполнены туристами.

По словам очевидцев, многие рестораны работают практически без посетителей, а пляжи выглядят полупустыми. Представители туристической отрасли подтверждают обеспокоенность: по словам главы ассоциации ночной жизни, «значительная часть тех туристов, на которых ориентируется курорт, уезжает в другие места, где чувствует себя более желанной».

Эксперты предполагают, что на ситуацию могли повлиять изменения в предпочтениях путешественников, рост конкуренции со стороны более доступных направлений, колебания спроса и увеличение цен в популярных регионах Испании.

Почему Бенидорм долго оставался одним из любимых курортов

Разнообразие размещения. От недорогих апартаментов до люксовых отелей — курорт подходил для любого бюджета.

Пляжи. Длинные песчаные побережья, чистое море и развитая инфраструктура.

Ночная жизнь. Бары, клубы, развлекательные заведения.

Культурные и исторические места. Старый город, Балкон Средиземноморья, храмы, музеи.

Удобное расположение. Близость к Аликанте, Валенсии и другим городам.

Климат. Мягкая зима и тёплое лето делали курорт привлекательным круглый год.

Хорошее соотношение цены и качества.

Лёгкость коммуникации с иностранцами.