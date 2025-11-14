Отпуск в Турции: Анталья теперь запрещает туристам делать эти фотографии и селфи на отдыхе

В регионе ввели запрет на фото с дикими животными — решение вызвало недовольство туристического бизнеса, опасающегося серьёзных финансовых потерь.

В Анталье, одном из главных курортных центров Средиземноморья, вступил в силу новый запрет: туристам больше нельзя фотографироваться с дикими животными — попугаями, обезьянами, игуанами и другими экзотическими видами.

Решение принято в интересах защиты животных, однако туристическая индустрия встречает его крайне негативно, предупреждая о многомиллионных убытках.

Анталья — один из самых посещаемых курортов мира

Регион остаётся одним из лидеров по числу иностранных туристов. По данным Министерства туризма Турции, только за первые девять месяцев 2025 года Анталью посетили около 14 миллионов иностранцев.

На курорты особенно активно приезжают туристы из России, Германии и Великобритании.

По оценке TUI Germany, Анталья стала самым популярным направлением у немецких туристов на осенние каникулы 2025 года — обогнав Майорку и Крит.

Именно поэтому введённый запрет вызвал такой резонанс.

Что именно запрещено

Как сообщает Hürriyet, директор управления культуры и туризма Антальи Кандемир Зороглу направил официальное письмо после роста жалоб на использование диких животных для развлечения туристов.

Вслед за этим Главное управление охраны природы и национальных парков Турции выпустило официальное распоряжение:

полный запрет на использование диких животных для фото- и видеосъёмки;

запрет на использование животных в рекламных целях;

рассылка циркуляра всем крупным гостиничным ассоциациям и туристическим организациям.

Причиной стали сообщения о жестоком обращении, незаконном содержании и стрессовых условиях для животных. Закон Турции относит попугаев, обезьян, змей, игуан и других экзотических существ к категории диких, что автоматически запрещает их коммерческое использование.

Туристический бизнес: «Под удар попадает целая отрасль»

Реакция индустрии оказалась жёсткой.

По данным Reisereporter, съёмки с попугаями и обезьянами много лет были частью курортной культуры Антальи, особенно на семейных отелях.

Халиль Озтюрк, член правления Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO), заявил:

«Запрет затрагивает не отдельные компании — под ударом целая отрасль. Мы оцениваем возможные потери в 3–6 миллионов евро».

Особенно страдают фотографы, которые годами работали в отелях по аренде точек для съёмки с животными.

Озтюрк отверг аргументы властей о жестоком обращении:

«Эти животные привозятся из лицензированных компаний, они вакцинированы, за ними ухаживают. Речь не о браконьерстве, а об оказании услуге туристам».

Что нужно знать туристам, планируя отдых в Анталье

Отели больше не имеют права предлагать фото с попугаями, обезьянами, змеями или любыми другими дикими животными. Если такие услуги всё же предлагают — это нарушение закона. Последствия для туристов пока не уточнены, но ответственность понесёт прежде всего исполнитель. Для фото на память лучше выбирать традиционные сюжеты: пляжи, море, природа, закаты, архитектура.

Будет ли эффект?

По мнению watson.de, запрет вряд ли быстро улучшит условия содержания животных, которые уже используются на курортах. Но мера может изменить поведение туристов:

меньше постановочных фото,

больше этичных селфи,

рост интереса к ответственному туризму.

Запрет в Анталье — часть глобального тренда

Мировой туризм всё чаще отказывается от практик, связанных с эксплуатацией животных.

Примеры из других стран:

Санторини, Греция : ограничения на использование ослов для подъёмов по склонам.

Таиланд и Шри-Ланка : отказ от катания на слонах и шоу — переход к этичным «слоновьим паркам».

Египет: инициативы по улучшению условий содержания верблюдов и лошадей у пирамид Гизы.

Общий тренд — защита животных и переход к гуманным формам туризма.

Ещё одна проблема: мошенники с животными

Во многих странах, включая некоторые регионы России (Крым, Санкт-Петербург), участились случаи, когда мошенники предлагают туристам фото с животными, а потом требуют огромные суммы денег.

Запреты, подобные принятому в Анталье, также направлены на борьбу с подобными схемами.