Опасное сафари: число смертей туристов растет

Количество смертельных случаев во время сафари в Африке заметно увеличилось. За последние 18 месяцев зарегистрировано несколько трагических происшествий, связанных с нападениями диких животных.

Самый недавний случай произошел в июле 2025 года, когда туристка из Новой Зеландии и её спутник были растоптаны слоном во время утренней прогулки в Замбии. В июле 2024 года испанский турист погиб на глазах у своей невесты после нападения стада слонов в южноафриканском заповеднике. А двумя месяцами ранее 70-летняя британка Лиза Мандерс была убита гиппопотамом в Замбии, когда гуляла с мужем.

В начале этого года в соцсетях появилось видео, на котором слон переворачивает каноэ и пытается растоптать женщину в дельте Окаванго. Подобные нападения происходят всё чаще, и жертвами становятся не только туристы, но и работники сафари.

Почему растет количество смертельных инцидентов

По данным Всемирной туристической организации ООН, в 2024 году Африка приняла 74 миллиона международных туристов, что на 12% больше, чем в 2023-м.

Бурный рост туризма приводит к перенасыщению популярных заповедников и появлению многочисленных мелких, нерегулируемых туроператоров, не всегда соблюдающих стандарты безопасности.

Основатель компании Wild Wings Safaris объясняет, что “быстрое расширение рынка создает благоприятную почву для неопытных операторов, а это повышает риск для путешественников”.

Эксперт по туризму Сара Родригес из Avanti Travel Insurance добавляет, что люкс-сафари и маркетинг приключенческих туров притупляют чувство опасности у туристов. Кроме того, социальные сети провоцируют опасное поведение, когда люди стараются приблизиться к животным ради эффектного фото или видео.

Часто туристы сами оказывают давление на гидов, требуя “подъехать ближе” к львам или слонам — и именно такие случаи чаще всего заканчиваются трагически.

Как обезопасить себя во время сафари

Профессионалы подчеркивают: чёткое соблюдение инструкций гида — главный фактор безопасности. Нельзя подходить к диким животным, даже если они кажутся спокойными или привычными к людям.

Рост населения и изменение климата также влияют на поведение животных — их естественная среда обитания сокращается, а ресурсы становятся дефицитными. Это усиливает агрессию и вероятность нападений.

Большинство инцидентов происходят в небольших частных парках, где животные привыкли к людям и теряют естественный страх. В дикой природе звери, как правило, избегают контакта с человеком.

Эксперты советуют выбирать только лицензированные сафари-компании, избегать “дешевых” туров и всегда сохранять безопасную дистанцию.

Как отмечают специалисты, фотография не стоит риска для жизни — и уважение к природе должно оставаться главным правилом любого путешествия по Африке.