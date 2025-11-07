Новый корабль Disney предлагает «призрачные» свадьбы на море

Что может быть романтичнее свадьбы… с привидениями? Уже весной следующего года пары смогут пожениться или обновить свои клятвы в новой тематической локации на борту новейшего лайнера Disney Cruise Line — Disney Destiny.

Компания представила пространство под названием Haunted Mansion Parlor, вдохновлённое знаменитым аттракционом Disney. Гостей ждут меняющиеся портреты, мистика и легенда о загадочном морском капитане и его невесте-призраке.

Интерьер оформлен в фиолетовых, синих и зелёных тонах, с приглушённым светом и паутиной на рамах. В зеркалах, по словам создателей, можно даже увидеть духов — если смотреть внимательно.

Зал рассчитан на 23 гостей, не считая молодожёнов. В свадебный пакет входят церемония, оформление, праздничный торт и шампанское на палубе.

Первые «призрачные свадьбы» начнут проводиться 14 мая 2026 года, а дебютное плавание корабля Disney Destiny состоится 20 ноября из Форт-Лодердейла, США.