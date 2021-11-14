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Новогодние каникулы в Таиланде пройдут невесело: власти страны отложили открытие ночных развлекательных заведений до 15 января, несмотря на призывы представителей индустрии сделать это раньше. Причина – их вроде бы высокая «ковыдная» опасность. Такое решение власти королевства вызвало полное разочарование у туристов, многие из которых едут в Таиланд именно из-за его развлекательной индустрии. Как заявил представитель CCSA – тайского аналога украинского оперативного штаба, обеспокоенность вызывает тесный контакт на алкогольных вечеринках и невозможность удерживать дистанцию. Что делает неэффективными меры профилактики в пабах, барах и караоке-клубах. «Эксперты выражают обеспокоенность по поводу открытия этих мест из-за низкой вентиляции и скопления людей, которых будет сложно контролировать», — сказал Тависин Висануйотин, пресс-секретарь Центра управления ситуацией с COVID-19. Он также сказал, что развлекательным «предприятиям» будет позволено снова открыться только после «тестового» периода, во время которого будут проверять их безопасность. Напомним, что для туристов Таиланд открылся с ноября и даже предполагает некоторые послабления в достаточно жестких правилах, подробно можно прочесть по ссылке. Ассоциация бизнеса ночных развлечений и развлечений Таиланда надеялась, что предприятия ночной жизни, закрытые с апреля, снова откроются хотя бы в декабре. Но пока ее надеждам сбыться не суждено.

Глеб Парфененко
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Новогодние каникулы в Таиланде пройдут невесело: власти страны отложили открытие ночных развлекательных заведений до 15 января, несмотря на призывы представителей индустрии сделать это раньше. Причина – их вроде бы высокая «ковидная» опасность. Такое решение власти королевства вызвало полное разочарование у туристов, многие из которых едут в Таиланд именно из-за его развлекательной индустрии.

Как заявил представитель CCSA – тайского аналога украинского оперативного штаба, обеспокоенность вызывает тесный контакт на алкогольных вечеринках и невозможность удерживать дистанцию. Что делает неэффективными меры профилактики в пабах, барах и караоке-клубах.

«Эксперты выражают обеспокоенность по поводу открытия этих мест из-за низкой вентиляции и скопления людей, которых будет сложно контролировать», — сказал Тависин Висануйотин, пресс-секретарь Центра управления ситуацией с COVID-19. Он также сказал, что развлекательным «предприятиям» будет позволено снова открыться только после «тестового» периода, во время которого будут проверять их безопасность.

Напомним, что для туристов Таиланд открылся с ноября и даже предполагает некоторые послабления в достаточно жестких правилах, подробно можно прочесть по ссылке. Ассоциация бизнеса ночных развлечений и развлечений Таиланда надеялась, что предприятия ночной жизни, закрытые с апреля, снова откроются хотя бы в декабре. Но пока ее надеждам сбыться не суждено.

Источник: Турпром

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