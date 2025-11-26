Никто не ожидал: в Италии начался туристический кризис

ГлавнаяИталияНикто не ожидал: в Италии начался туристический кризис
В стране, где кухня занимает почти сакральное место, туристическая сфера столкнулась с неожиданным вызовом. Новое исследование профессора Роберты Гарибальди из Бергамского университета показало: рост цен заставляет итальянцев пересматривать гастрономические привычки, экономить на ресторанах и реже покупать премиальные вина.

Опрос тысячи туристов выявил, что 21% готовы отказаться от посещения ресторанов среднего и высокого класса, а 15% сокращают расходы на вино. При этом интерес к гастрономическим путешествиям остаётся сильным — но финансовые рамки становятся жестче.

Предстоящей зимой поездки также станут короче.

45% планируют отдых на 2–3 дня, 33% — на 4–7 дней. Долгие путешествия теряют популярность из-за инфляционного давления.
62% респондентов считают рост затрат серьёзным ограничением, 56% фиксируют падение покупательной способности. Только 26% намерены увеличить бюджет на поездки.

Тем не менее гастрономические впечатления остаются значимыми для 66% итальянцев. 52% собираются посещать рестораны, 40% — винодельни, 38% — участвовать в гастро-мероприятиях, сообщает DIP.

По словам Гарибальди, формируется модель «высокий спрос — выборочная экономия». Туроператорам нужно сохранять доступность и понятность цен, усиливая аутентичность и качество.

Исследование выделило три тренда:

экономическая поляризация — молодёжь и обеспеченные туристы увеличивают расходы, семьи и средний класс сокращают;
интерес к аутентичности — выбор в пользу деревень и сельских регионов;
новая гастрокультура — еда становится самостоятельным приключением.

Справка DIP: как экономят туристы из нашего региона

Финансовая осторожность формирует новые стратегии путешествий.

Сокращение длительности туров. Больше коротких поездок.
Бюджетное жильё. Хостелы, апартаменты, гостевые дома.
Поиск скидок. Акции на авиабилеты, гостиницы и экскурсии.
Низкий сезон. Путешествия в периоды минимального спроса.
Отказ от лишнего. Меньше ресторанов, меньше платных экскурсий.
Более дешёвые направления. Турция, Египет, ближнее зарубежье.
Общественный транспорт. Экономия на аренде авто.
Бесплатные развлечения. Парки, музеи с бесплатным входом, городские ивенты.
Раннее бронирование. Лучшие цены заранее.
Путешествия с друзьями. Деление расходов.
Кэшбэк и бонусы. Программы лояльности авиакомпаний и банков.
Экономия на питании. Маркеты, недорогие кафе, готовка самостоятельно.
Меньше покупок. Контроль импульсивных трат.
Близкие маршруты. Путешествия на короткие расстояния.
«Все включено». Фиксированные расходы без неожиданностей.

