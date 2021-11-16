Нереальные «снежные» горы Египта становятся туристическим хитом

Снимки людей, резвящихся в снежных пейзажах и скатывающихся с ледяных гор, не являются чем-то необычным, но один важный момент выделяет эти снимки.

Они сделаны в Египте.

Расположенная на окраине засушливой песчаной пустыни Сахара, эта ближневосточная страна редко испытывает осадки, не говоря уже о снеге.

Но вместо того, чтобы показать внезапный приступ ветреной погоды в Египте, эти снимки демонстрируют неожиданную туристическую достопримечательность, возникшую в результате переработки соли в Порт-Фуаде, который находится у северной оконечности Суэцкого канала.

Соляные горы в Порт-Фуаде стали туристическим аттракционом после того, как снимки людей, скатывающихся с них, стали вирусными. Египтяне стекаются к уникальному месту из разных уголков страны, чтобы насладиться пейзажами.

Некоторые даже пытаются кататься по ним на лыжах.

Египетский фотограф Мохамед Вардани рассказал CNN, что до соляных гор можно добраться на пароме через Суэцкий канал в соляной город.

Вардани говорит, что его фотографии гор являются частью текущего проекта, цель которого — посмотреть на Египет с другой точки зрения, пролить свет на туристические и культурные объекты, которые упускаются из виду в пользу более очевидных достопримечательностей, таких как пирамиды.

По словам Вардани, горы отличаются чистым и ярко-белым цветом и напоминают снежные вершины на Северном полюсе.

И хотя им, возможно, не хватает ледяной температуры, они не менее освежающие. Соль обладает целебными свойствами, а сидение на ней способно очистить тело от негативной энергии, говорит Уордани.

Фотограф рекомендует посетить Соляные горы зимой, чтобы почувствовать настоящий морозный дух.

Соль, из которой состоят горы, добывается, когда морская вода, собранная в бассейнах в Порт-Фуаде, испаряется под воздействием солнечного света.

Есть и ветреная связь. По данным агентства Reuters, соль экспортируется в более холодные страны и используется для растапливания льда.