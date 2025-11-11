Немецкие туристы в 2026: больше поездок, разумная роскошь и путешествия с искусственным интеллектом

Когда над Рейном ощущается прохлада осени, одно остается неизменным — немецкая страсть к путешествиям. Согласно отчету Marriott Bonvoy “Ticket to Travel 2026”, интерес к новым впечатлениям у немцев не ослабевает — он растет.

Опрос более 2 000 немецких взрослых показал, что 77% намерены совершить столько же или больше поездок, чем в 2025 году — в среднем около четырех: от коротких вылазок до долгих зарубежных отпусков. Несмотря на экономические колебания, это указывает на стремление путешествовать осознанно и с удовольствием.

Роскошь как правильный акцент

Немцы меняют подход к люксу: теперь это не роскошь “на показ”, а продуманный штрих. Почти половина (46%) планируют провести хотя бы одну ночь в отеле высокого уровня — в начале или в конце поездки. Особенно это популярно среди поколения Z (73%).

Для 34% это способ быстрее “переключиться в отпуск”, для 38% — мягко вернуться к повседневности, а для 26% — разумно распорядиться бюджетом.

«Роскошь не должна длиться вечно, главное — разместить её правильно», — отмечает Стефан Кюр, вице-президент Marriott International по Германии, Австрии и Швейцарии. Этот тренд осознанного удовольствия отражает взгляд на путешествие как на форму заботы о себе.

Увлечения выходят на первый план

2026 год обещает стать временем “путешествий по интересам”. Уже 56% немцев ездили ради хобби — будь то гастротур по Сицилии, рок-фестиваль Wacken или гольф в Тоскане. Поколение Z лидирует (80%), превращая отпуск в личное приключение. Растет спрос на узкие ниши — винные туры в Мозеле, киберспортивные турниры в Гамбурге, гастроуикенды. Лучшие сувениры — это эмоции и самореализация.

Германия становится главным направлением

На фоне неопределенности и перебоев с авиаперелетами всё больше немцев выбирают отдых внутри страны. 31% планируют провести основной отпуск в Германии (против 23% годом ранее). Пожилые путешественники лидируют в этом тренде, тогда как молодежь по-прежнему тянется к зарубежным маршрутам.

Для тех, кто едет за границу, лидируют Испания (17%), Италия (16%) и Греция (15%). Замки Шварцвальда и пляжи Зильта становятся символом отдыха без лишней суеты.

Искусственный интеллект в планировании поездок

Около трети немцев (34%) уже используют ИИ при подготовке путешествий — от поиска выгодных предложений до советов по маршрутам. Среди молодежи этот показатель достигает 70%. Однако доверить бронирование полностью алгоритмам готовы лишь 11%, а 29% относятся к этому настороженно. Германия занимает среднее место по использованию ИИ, отставая от Турции (61%) и Египта (79%). Будущее — за сочетанием технологий и человеческого опыта.

Путешествия по нескольким странам

Около 40% немцев планируют в 2026 году посетить более одной страны за поездку. Среди молодежи (18–24 года) таких почти вдвое больше — 28%. Это “марафоны по странам” — например, поездом из Берлина в Прагу или на велосипеде из Амстердама в Брюссель.

Открытые границы ЕС и бюджетные авиаперелеты делают такие маршруты доступными, а молодое поколение видит в границах не преграду, а возможность.

Чистота, цена и забота о себе

Для немецких путешественников приоритеты неизменны: чистота (89%), цена (84%) и местоположение (83%). Однако суть отдыха — в себе самом: 44% считают, что цель поездки — личный комфорт и восстановление сил, чуть выше, чем семейное время (43%) и контакт с природой (41%).

В 2026 году немецкий туризм объединит осознанность, приключения и баланс между глобальным и локальным. Для немцев путешествие — не просто поездка, а форма личного удовольствия и вдохновения.