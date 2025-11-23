Нелегальная субаренда на Майорке растет, туристы рискуют остаться без жилья

На Майорке, одном из самых популярных курортов Испании, стремительно растёт проблема, затрагивающая и туристов, и владельцев недвижимости: незаконная субаренда жилья долгосрочными арендаторами. По данным местных СМИ, туристы, желающие сэкономить, рискуют в любой момент остаться без жилья, а собственники — получить крупные штрафы за нарушения, которых они не совершали.

Президент Ассоциации агентств недвижимости Балеарских островов Хосе Микель Артьеда предупреждает о росте числа так называемых «пиратских арендаторов». Эти арендаторы берут жильё по долгосрочному контракту, а затем нелегально пересдают его туристам без согласия владельца и без обязательной туристической лицензии.

Артьеда подчёркивает, что субаренда без письменного разрешения собственника является незаконной, а стоимость, которую собираются брать с туристов, также должна быть согласована. Если договор аренды не зарегистрирован в жилищном агентстве Ibavi, собственник может оказаться обвинённым в незаконной туристической деятельности — даже если он ничего не знал.

По данным Idealista, нелегальные субарендаторы могут повышать цену в пять-шесть раз по сравнению с долгосрочной арендой, превращая схему в прибыльный, но крайне рискованный бизнес. При этом штрафы в случае выявления нарушений чаще всего ложатся на владельца, поскольку установить личность фактического нарушителя бывает сложно.

Юрист Хуан Р. Мендес объясняет:

«Если установить субарендатора невозможно, ответственность автоматически ложится на владельца. Тогда собственник должен доказать, что жильё было передано в аренду третьему лицу по закону».

Юрист Алехандро Фуэнтес-Лойо добавляет, что если в договоре аренды чётко прописан запрет на субаренду, собственник формально защищён. Но это не исключает возбуждения административного дела.

Справка: почему Майорка борется с овертуризмом

Проблема нелегальной субаренды усиливается на фоне овертуризма — серьёзной нагрузки на экономику, инфраструктуру и местное население. Недовольство жителей Майорки растёт из-за:

• роста цен на жильё

• перенаселённости пляжей и исторических центров

• вреда окружающей среде

• утраты локальной культуры

• дефицита воды и ресурсов

В ответ власти ввели ряд мер:

• ограничения на количество туристических лицензий

• запрет на аренду туристам в центре Пальмы

• квоты для круизных лайнеров

• увеличение туристического налога

• продвижение туризма вне сезона

• развитие экологичного транспорта

• защита природных территорий

Несмотря на усилия, проблема массового туризма остаётся, а нелегальная субаренда лишь усугубляет ситуацию. Эксперты рекомендуют владельцам жилья тщательно прописывать условия договоров и официально регистрировать депозиты.

Майорка продолжает искать баланс между интересами туристической индустрии и качеством жизни местных жителей.