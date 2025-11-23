ГлавнаяИталияНедовольство туристов в Риме возрастает: назван главный раздражитель путешественников в Вечном городе
ИталияТуризм

Недовольство туристов в Риме возрастает: назван главный раздражитель путешественников в Вечном городе

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Недовольство туристів у Римі зростає: названо головний подразник мандрівників у Вічному місті

Римское такси разочаровывает туристов: сложности с оплатой и отказы в поездках. Новое исследование показывает серьёзные проблемы в обслуживании и доступности такси для гостей итальянской столицы.

Римское такси остаётся одной из самых проблемных сфер городской мобильности. Исследование Фонда Караччиоло показывает, что 85% туристов и деловых путешественников недовольны качеством нерегулярных перевозок в Риме. Среди ключевых жалоб — долгое ожидание машины, невозможность оплаты картой и частые отказы водителей.

Согласно результатам опроса среди 1567 членов Автомобильного клуба Италии (ACI):

  • 63,6% нерезидентов сталкивались с чрезмерным временем ожидания такси.

  • 57% туристов испытывали трудности при оплате картой.

  • 21,1% столкнулись с прямым отказом водителя от поездки.

  • Более 30% респондентов сообщили, что таксист отказался ехать из-за «слишком короткого маршрута».

Несмотря на это, исследование отмечает и позитивные моменты. Хотя доля положительных оценок меньше 50%, часть туристов и местных жителей называют такси незаменимым видом транспорта. Среди плюсов:

  • вежливость водителей — 44,5%,

  • знание маршрутов — 45%,

  • чистота автомобилей — 36%.

Мнения римлян поляризованы: 30,5% ставят службе высокую оценку, 29,5% — низкую. Туристы более критичны: 54% считают качество сервиса неудовлетворительным.

Президент ACI Roma Джузеппина Фуско подытожила:
«Рим переживает важный этап трансформации городской мобильности. Нужны современные правила, цифровые решения и сервис, соответствующий масштабу столицы. Только так такси и частные перевозчики смогут выполнять свою общественную функцию».

Распространённые схемы мошенничества итальянских таксистов: советы туристам

Поездка на такси в Риме может легко превратиться в неприятный опыт. Недобросовестные водители пользуются неосведомлённостью туристов. Ниже представлены самые частые схемы обмана и способы защититься.

Завышенные тарифы

Таксист может:

  • не включить счётчик и назвать завышенную стоимость;

  • использовать несуществующий «туристический тариф»;

  • специально ехать длинным маршрутом;

  • добавлять выдуманные доплаты.

Как избежать:

  • убедитесь, что счётчик включён;

  • заранее ознакомьтесь с примерной стоимостью поездки;

  • следите за маршрутом;

  • проверяйте чек.

«Сломанный» таксиметр

Водитель утверждает, что счётчик не работает, и предлагает фиксированную цену, обычно в несколько раз выше реальной.

Как избежать:

  • не соглашайтесь на поездку без работающего счётчика;

  • ищите другое такси.

Фальшивые купюры и подмена банкнот

Таксист может подменить вашу купюру и обвинить вас в использовании фальшивки.

Как избежать:

  • оплачивайте картой;

  • держите купюру на виду;

  • не позволяйте брать деньги из вашего кошелька.

Дополнительная плата за багаж

Некоторые водители требуют необоснованную доплату за помощь.

Как избежать:

  • загружайте и выгружайте багаж самостоятельно.

Нелегальные такси

Предлагают низкую цену, но не несут ответственности за безопасность.

Как избежать:

  • пользуйтесь только официальными машинами с лицензией и опознавательными знаками.

Обман со сдачей

Таксист недодаёт сдачу или «путается» с крупными купюрами.

Как избежать:

  • используйте мелкие банкноты;

  • проверяйте сдачу сразу.

Сговор с ресторанами и гостиницами

Таксисты могут навязчиво рекомендовать определённые заведения за комиссию.

Как избежать:

  • заранее планируйте маршрут;

  • читайте отзывы онлайн.

Электронная оплата

Некоторые водители утверждают, что терминал «не работает».

Как избежать:

  • уточняйте перед посадкой;

  • если терминал не работает — отказывайтесь от поездки.

Общие советы для туристов

  • будьте внимательны;

  • сохраняйте чеки;

  • планируйте маршрут заранее;

  • пользуйтесь только официальными такси;

  • при проблемах обращайтесь в полицию или туристические центры.

Эти рекомендации помогут путешественникам избежать неприятностей и насладиться поездкой в Рим.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал