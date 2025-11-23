Недовольство туристов в Риме возрастает: назван главный раздражитель путешественников в Вечном городе

Римское такси разочаровывает туристов: сложности с оплатой и отказы в поездках. Новое исследование показывает серьёзные проблемы в обслуживании и доступности такси для гостей итальянской столицы.
Римское такси остаётся одной из самых проблемных сфер городской мобильности. Исследование Фонда Караччиоло показывает, что 85% туристов и деловых путешественников недовольны качеством нерегулярных перевозок в Риме. Среди ключевых жалоб — долгое ожидание машины, невозможность оплаты картой и частые отказы водителей.
Согласно результатам опроса среди 1567 членов Автомобильного клуба Италии (ACI):
63,6% нерезидентов сталкивались с чрезмерным временем ожидания такси.
57% туристов испытывали трудности при оплате картой.
21,1% столкнулись с прямым отказом водителя от поездки.
Более 30% респондентов сообщили, что таксист отказался ехать из-за «слишком короткого маршрута».
Несмотря на это, исследование отмечает и позитивные моменты. Хотя доля положительных оценок меньше 50%, часть туристов и местных жителей называют такси незаменимым видом транспорта. Среди плюсов:
вежливость водителей — 44,5%,
знание маршрутов — 45%,
чистота автомобилей — 36%.
Мнения римлян поляризованы: 30,5% ставят службе высокую оценку, 29,5% — низкую. Туристы более критичны: 54% считают качество сервиса неудовлетворительным.
Президент ACI Roma Джузеппина Фуско подытожила:
«Рим переживает важный этап трансформации городской мобильности. Нужны современные правила, цифровые решения и сервис, соответствующий масштабу столицы. Только так такси и частные перевозчики смогут выполнять свою общественную функцию».
Распространённые схемы мошенничества итальянских таксистов: советы туристам
Поездка на такси в Риме может легко превратиться в неприятный опыт. Недобросовестные водители пользуются неосведомлённостью туристов. Ниже представлены самые частые схемы обмана и способы защититься.
Завышенные тарифы
Таксист может:
не включить счётчик и назвать завышенную стоимость;
использовать несуществующий «туристический тариф»;
специально ехать длинным маршрутом;
добавлять выдуманные доплаты.
Как избежать:
убедитесь, что счётчик включён;
заранее ознакомьтесь с примерной стоимостью поездки;
следите за маршрутом;
проверяйте чек.
«Сломанный» таксиметр
Водитель утверждает, что счётчик не работает, и предлагает фиксированную цену, обычно в несколько раз выше реальной.
Как избежать:
не соглашайтесь на поездку без работающего счётчика;
ищите другое такси.
Фальшивые купюры и подмена банкнот
Таксист может подменить вашу купюру и обвинить вас в использовании фальшивки.
Как избежать:
оплачивайте картой;
держите купюру на виду;
не позволяйте брать деньги из вашего кошелька.
Дополнительная плата за багаж
Некоторые водители требуют необоснованную доплату за помощь.
Как избежать:
загружайте и выгружайте багаж самостоятельно.
Нелегальные такси
Предлагают низкую цену, но не несут ответственности за безопасность.
Как избежать:
пользуйтесь только официальными машинами с лицензией и опознавательными знаками.
Обман со сдачей
Таксист недодаёт сдачу или «путается» с крупными купюрами.
Как избежать:
-
-
Сговор с ресторанами и гостиницами
Таксисты могут навязчиво рекомендовать определённые заведения за комиссию.
Как избежать:
заранее планируйте маршрут;
читайте отзывы онлайн.
Электронная оплата
Некоторые водители утверждают, что терминал «не работает».
Как избежать:
-
-
если терминал не работает — отказывайтесь от поездки.
Общие советы для туристов
будьте внимательны;
сохраняйте чеки;
планируйте маршрут заранее;
пользуйтесь только официальными такси;
при проблемах обращайтесь в полицию или туристические центры.
Эти рекомендации помогут путешественникам избежать неприятностей и насладиться поездкой в Рим.