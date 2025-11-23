Недовольство туристов в Риме возрастает: назван главный раздражитель путешественников в Вечном городе

Римское такси разочаровывает туристов: сложности с оплатой и отказы в поездках. Новое исследование показывает серьёзные проблемы в обслуживании и доступности такси для гостей итальянской столицы.

Римское такси остаётся одной из самых проблемных сфер городской мобильности. Исследование Фонда Караччиоло показывает, что 85% туристов и деловых путешественников недовольны качеством нерегулярных перевозок в Риме. Среди ключевых жалоб — долгое ожидание машины, невозможность оплаты картой и частые отказы водителей.

Согласно результатам опроса среди 1567 членов Автомобильного клуба Италии (ACI):

63,6% нерезидентов сталкивались с чрезмерным временем ожидания такси.

57% туристов испытывали трудности при оплате картой.

21,1% столкнулись с прямым отказом водителя от поездки.

Более 30% респондентов сообщили, что таксист отказался ехать из-за «слишком короткого маршрута».

Несмотря на это, исследование отмечает и позитивные моменты. Хотя доля положительных оценок меньше 50%, часть туристов и местных жителей называют такси незаменимым видом транспорта. Среди плюсов:

вежливость водителей — 44,5% ,

знание маршрутов — 45% ,

чистота автомобилей — 36%.

Мнения римлян поляризованы: 30,5% ставят службе высокую оценку, 29,5% — низкую. Туристы более критичны: 54% считают качество сервиса неудовлетворительным.

Президент ACI Roma Джузеппина Фуско подытожила:

«Рим переживает важный этап трансформации городской мобильности. Нужны современные правила, цифровые решения и сервис, соответствующий масштабу столицы. Только так такси и частные перевозчики смогут выполнять свою общественную функцию».

Распространённые схемы мошенничества итальянских таксистов: советы туристам

Поездка на такси в Риме может легко превратиться в неприятный опыт. Недобросовестные водители пользуются неосведомлённостью туристов. Ниже представлены самые частые схемы обмана и способы защититься.

Завышенные тарифы

Таксист может:

не включить счётчик и назвать завышенную стоимость;

использовать несуществующий «туристический тариф»;

специально ехать длинным маршрутом;

добавлять выдуманные доплаты.

Как избежать:

убедитесь, что счётчик включён;

заранее ознакомьтесь с примерной стоимостью поездки;

следите за маршрутом;

проверяйте чек.

«Сломанный» таксиметр

Водитель утверждает, что счётчик не работает, и предлагает фиксированную цену, обычно в несколько раз выше реальной.

Как избежать:

не соглашайтесь на поездку без работающего счётчика;

ищите другое такси.

Фальшивые купюры и подмена банкнот

Таксист может подменить вашу купюру и обвинить вас в использовании фальшивки.

Как избежать:

оплачивайте картой;

держите купюру на виду;

не позволяйте брать деньги из вашего кошелька.

Дополнительная плата за багаж

Некоторые водители требуют необоснованную доплату за помощь.

Как избежать:

загружайте и выгружайте багаж самостоятельно.

Нелегальные такси

Предлагают низкую цену, но не несут ответственности за безопасность.

Как избежать:

пользуйтесь только официальными машинами с лицензией и опознавательными знаками.

Обман со сдачей

Таксист недодаёт сдачу или «путается» с крупными купюрами.

Как избежать:

используйте мелкие банкноты;

проверяйте сдачу сразу.

Сговор с ресторанами и гостиницами

Таксисты могут навязчиво рекомендовать определённые заведения за комиссию.

Как избежать:

заранее планируйте маршрут;

читайте отзывы онлайн.

Электронная оплата

Некоторые водители утверждают, что терминал «не работает».

Как избежать:

уточняйте перед посадкой;

если терминал не работает — отказывайтесь от поездки.

Общие советы для туристов

будьте внимательны;

сохраняйте чеки;

планируйте маршрут заранее;

пользуйтесь только официальными такси;

при проблемах обращайтесь в полицию или туристические центры.

Эти рекомендации помогут путешественникам избежать неприятностей и насладиться поездкой в Рим.