Не поддавайтесь запугиванию: египетские гиды придумывают новые способы вводить туристов в заблуждение

Все больше путешественников жалуются на недобросовестное поведение египетских гидов. Об этом рассказала проживающая в Египте и управляющая туристической компанией Агне Насевичюте. По её словам, в последнее время гиды начали использовать новые методы, чтобы сбивать туристов с толку и вынуждать их покупать дополнительные услуги.

Как отмечает Насевичюте, после прибытия в отель гиды приглашают гостей на так называемые информационные собрания. При этом они утверждают, что участие в таких встречах обязательно, иначе туристов якобы не «зарегистрируют» или не отвезут в аэропорт на обратный рейс.

Ещё одна распространённая уловка — требование подписывать документы, содержание которых часто не объясняют. Гиды запугивают туристов, говоря, что без этих бумаг путешествовать по Египту опасно, а страховка якобы не действует, если экскурсия куплена у другой компании или у местных организаторов.

Иногда отдыхающим сообщают, что для выхода из отеля нужен «проездной билет», который на деле никто нигде не выдаёт. По словам эксперта, бывали случаи, когда гиды утверждали, что без этого документа туриста не пропустят ни в аэропорт, ни на рейс.

Агне Насевичюте подчёркивает: участие в подобных собраниях не является обязательным, а страховой полис действует на всей территории Египта — независимо от того, где была приобретена экскурсия.

«Ни один гид не имеет права запретить вам покидать отель или выбирать другую туристическую компанию. Вы можете покупать экскурсии как у своего туроператора, так и у любых лицензированных местных фирм — выбор полностью за вами. Не позволяйте себя запугать и не принимайте поспешных решений. Сохраняйте все билеты, договоры и страховые документы — это гарантия вашей безопасности и спокойного возвращения домой», — подчеркнула она.