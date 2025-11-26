Названы главные туристические тренды 2026 года

Туристическая компания GetYourGuide опубликовала прогноз, который уже называют одним из самых показательных для индустрии: британские путешественники всё чаще выбирают впечатления вместо привычных «точек» на карте. Исследование поисковых запросов показывает, что в 2026 году туристические привычки окончательно смещаются.

Бёрдвотчинг становится модным

Когда-то скучное занятие — теперь один из трендов. 55% британских туристов хотят наблюдать за птицами в поездках, а почти половина считает это «крутым». Самый быстрый рост интереса — к островам Дайманият в Омане, национальному парку Кат Ба во Вьетнаме и Дой-Интанону в Таиланде.

Расцвет пешеходных экскурсий

Бронирования walking-tours выросли на 30%. Две трети британцев считают, что пешие прогулки снова в моде, а более половины используют их, чтобы находить лучшие локальные места для еды и напитков.

Рост гастротуризма

42% британцев во время отдыха едят чаще обычного, 16% — пять и более раз в день. Представители поколения Z особенно «позволяют себе больше», что привело к росту гастротуров на 46%.

Кофейная культура важнее ночной

Почти 75% миллениалов выбирают направление из-за кофеен. Треть туристов в стране ставит кофейную культуру выше клубов. Продажи кофейных туров выросли на 110%.

Туристы выбирают рассветы

Больше половины британцев встают раньше, чтобы увидеть достопримечательности без толп. Количество бронирований утренних экскурсий выросло на 64%.

Мастер-классы вместо пляжа

Почти восемь из десяти миллениалов реже загорают и чаще выбирают обучение новым навыкам. Количество броней на семинары и мастер-классы увеличилось на 73%.

DIP рассказывает: что ждёт туризм в 2026 году

Британские тренды отражают общий мировой сдвиг. В ближайшие годы смогут доминировать и другие тенденции.

Устойчивый туризм. Рост спроса на эко-отели, поддержание локальных сообществ, снижение углеродного следа, участие в природоохранных программах.

Цифровой детокс. Популярность йога-ретритов, медитаций и поездок без связи, где можно перезагрузиться.

Персонализация. Туристы хотят маршруты, «собранные» под них. Технологии позволяют буквально кастомизировать отдых.

Культурное погружение. Интерес к местным ремёслам, рынкам, фестивалям, аутентичному взаимодействию с жителями.

VR и AR. Виртуальные туры, интерактивные гиды, дополненная реальность на достопримечательностях.

Спонтанные поездки. Решения в последний момент становятся нормой благодаря мобильным сервисам и гибким тарифам.

Соло-путешествия. Всё больше людей выбирают поездки в одиночку ради свободы, новых знакомств и личного опыта.