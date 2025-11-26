Названы главные туристические тренды 2026 года

Туристическая компания GetYourGuide опубликовала прогноз, который уже называют одним из самых показательных для индустрии: британские путешественники всё чаще выбирают впечатления вместо привычных «точек» на карте. Исследование поисковых запросов показывает, что в 2026 году туристические привычки окончательно смещаются.
Бёрдвотчинг становится модным
Когда-то скучное занятие — теперь один из трендов. 55% британских туристов хотят наблюдать за птицами в поездках, а почти половина считает это «крутым». Самый быстрый рост интереса — к островам Дайманият в Омане, национальному парку Кат Ба во Вьетнаме и Дой-Интанону в Таиланде.
Расцвет пешеходных экскурсий
Бронирования walking-tours выросли на 30%. Две трети британцев считают, что пешие прогулки снова в моде, а более половины используют их, чтобы находить лучшие локальные места для еды и напитков.
Рост гастротуризма
42% британцев во время отдыха едят чаще обычного, 16% — пять и более раз в день. Представители поколения Z особенно «позволяют себе больше», что привело к росту гастротуров на 46%.
Кофейная культура важнее ночной
Почти 75% миллениалов выбирают направление из-за кофеен. Треть туристов в стране ставит кофейную культуру выше клубов. Продажи кофейных туров выросли на 110%.
Туристы выбирают рассветы
Больше половины британцев встают раньше, чтобы увидеть достопримечательности без толп. Количество бронирований утренних экскурсий выросло на 64%.
Мастер-классы вместо пляжа
Почти восемь из десяти миллениалов реже загорают и чаще выбирают обучение новым навыкам. Количество броней на семинары и мастер-классы увеличилось на 73%.
DIP рассказывает: что ждёт туризм в 2026 году
Британские тренды отражают общий мировой сдвиг. В ближайшие годы смогут доминировать и другие тенденции.
Устойчивый туризм. Рост спроса на эко-отели, поддержание локальных сообществ, снижение углеродного следа, участие в природоохранных программах.
Цифровой детокс. Популярность йога-ретритов, медитаций и поездок без связи, где можно перезагрузиться.
Персонализация. Туристы хотят маршруты, «собранные» под них. Технологии позволяют буквально кастомизировать отдых.
Культурное погружение. Интерес к местным ремёслам, рынкам, фестивалям, аутентичному взаимодействию с жителями.
VR и AR. Виртуальные туры, интерактивные гиды, дополненная реальность на достопримечательностях.
Спонтанные поездки. Решения в последний момент становятся нормой благодаря мобильным сервисам и гибким тарифам.
Соло-путешествия. Всё больше людей выбирают поездки в одиночку ради свободы, новых знакомств и личного опыта.