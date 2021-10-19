Названо рейтинг самых красивых деревень Европы в Instagram и Pinterest

Влияние социальных сетей на туризм во всем мире растет с каждым днем, и люди часто выбирают направления в зависимости от их популярности в Instagram или других социальных сетях.

Uswitch собрал и обобщил соответствующие данные в социальных сетях и систематизировал их в рейтинге самых красивых (или, скорее, наиболее популярных) деревень Европы в Instagram и Pinterest.

Ия (Oia) наверху, Гёреме (Goreme) немного отстает

Греческая деревня Ия (Oia) была признана самой красивой деревней Европы (и мира). Деревня на Санторини известна своими живописными белыми домами и ярко-голубой водой. Населенный пункт безусловно лидирует по популярности интернет пользователей, в общей сложности набрав более 1,6 миллиона постов в Instagram и контактов Pinterest.

Турецкая деревня Гёреме (Goreme) находится сразу за Ойей с немногим более 1,1 миллиона сообщений и отметок на проанализированных платформах социальных сетей. Гереме в основном известен своими многочисленными церквями, высеченными в скалах, и знаменитыми регулярными полетами на воздушных шарах.

Третье место – Халльштатт (Hallstatt), две шотландские деревни в топ-10

Австрийская деревня Халльштатт (Hallstatt) находится на третьем месте с общим количеством постов в социальных сетях 799 213. Эта волшебная деревня также внесена в список Всемирного наследия. Что интересно, Австрийская деревня наиболее популярна из первой тройки в сети Pinterest (4887).

Среди других европейских деревень в первой десятке — итальянская Вернацца (Vernazza ) на четвертом месте, Фурнас (Furnas) на Азорских островах на шестом, греческая деревня Фолеграндос (Folegrandos) на седьмом месте, швейцарский Венген (Wengen) на восьмом и испанский Альбаррасин (Albarracin) на десятом месте.

Помимо Греции, еще одной европейской страной с двумя деревнями в первой десятке является Шотландия с Тобермори (Tobermory), расположенным на острове Малл, и Портри (Portree) на острове Скай.