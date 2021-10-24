Названо лучшее и худшее время года для отдыха в Египте

Нюансы отдыха в Египте, а также особенности погоды, которые могут сделать отдых некомфортным, представила на своем блоге туристка-блогер. Она также представила лучший и худший время для отдыха в Египте с ее точки зрения.

Так, египетское лето, а именно период с июня по сентябрь, туристка считает худшим временем для отдыха в стране. Причина ожидаемая: очень жарко. «Возможно, кто-то очень любит жару, но мне даже в начале июня было в этой стране очень некомфортно. Жара изнурительная, буквально плавился асфальт. Температура воздуха 38-40 градусов и выше.

По моим ощущениям было значительно выше)) Немного легче становится в сентябре, но все равно еще достаточно жарко. Воздух 35-36 градусов», — рассказала туристка.

Период с января по апрель блогер также забраковала. Причина — сезон ветров, о котором «знают не все туристы». «И речь идет не просто о сильном ветре. Он не просто сильный, он еще и ледяной. Начинается сезон ветров в конце декабря-январе и длится порой до конца апреля. Начало и конец могут колебаться плюс / минус две-три недели. Ежегодно немного по-разному. Но в целом — с января по апрель», — заявляет блогер.

Кроме того, в этот период «на пляже комфортно только в том случае, если ваш шезлонг стоит под специальным заграждением от ветра», по ее словам туристов ждут и другие опасности. «Через холодный ветер вы не чувствует как сильно печет солнце, а оно печет. Температура воздуха в январе может быть в районе 20 градусов, а в апреле и до 30. Но вы не будете чувствовать жары. Вероятность сильно сгореть очень большая», — предупреждает туристка. Причем, по ее словам, в Шарм-эль-Шейхе ветер обычно не так сильно ощущается. Но здесь многое зависит и от отеля.

Соответственно, периодом, когда в Египте отдыхать комфортно, блогер считает период с октября по декабрь. «Примерно до середины декабря. Но год на год не приходится», — уточняет туристка и призывает любителей «Так что самое время задуматься об отдыхе!».