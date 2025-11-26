Назван лучший способ поместить больше вещей в чемодан

В индустрии путешествий лайфхаки появляются постоянно, но новый подход неожиданно стал фаворитом среди опытных туристов. Вместо привычных упаковочных кубиков всё больше путешественников используют мягкие водонепроницаемые мешки, похожие на те, что применяются в водных видах спорта.

Главное преимущество — возможность полностью выдавить воздух и плотно сжать вещи, экономя пространство в чемодане. Дополнительный бонус — защита от влаги и протеканий. Туристы отмечают, что мешки удобны и для хранения грязного белья в пути.

Эксперты в сфере путешествий напоминают: важен не только формат упаковки, но и грамотный подбор вещей. Универсальный гардероб, нейтральные цвета и базовые сочетания позволяют брать меньше, но носить больше.

Известный тревел-эксперт Шантель Мила советует вертикальную укладку одежды — так пространство чемодана используется эффективнее. Она также рекомендует класть внутрь ватные шарики с эфирным маслом, чтобы сохранить свежесть вещей.

DIP советует: дополнительные лайфхаки для идеального багажа