Назван лучший способ поместить больше вещей в чемодан

Названо найефективніший спосіб упакувати більше речей у валізу

В индустрии путешествий лайфхаки появляются постоянно, но новый подход неожиданно стал фаворитом среди опытных туристов. Вместо привычных упаковочных кубиков всё больше путешественников используют мягкие водонепроницаемые мешки, похожие на те, что применяются в водных видах спорта.

Главное преимущество — возможность полностью выдавить воздух и плотно сжать вещи, экономя пространство в чемодане. Дополнительный бонус — защита от влаги и протеканий. Туристы отмечают, что мешки удобны и для хранения грязного белья в пути.

Эксперты в сфере путешествий напоминают: важен не только формат упаковки, но и грамотный подбор вещей. Универсальный гардероб, нейтральные цвета и базовые сочетания позволяют брать меньше, но носить больше.

Известный тревел-эксперт Шантель Мила советует вертикальную укладку одежды — так пространство чемодана используется эффективнее. Она также рекомендует класть внутрь ватные шарики с эфирным маслом, чтобы сохранить свежесть вещей.

DIP советует: дополнительные лайфхаки для идеального багажа

  1. Вакуумные пакеты. Идеальны для объемных вещей — пуховиков, свитеров, курток.
  2. Упаковочные кубы. Удобная сортировка одежды по категориям.
  3. Метод рулонов. Экономит место и снижает риск заломов.
  4. Используйте пространство обуви. Внутрь можно положить мелочи.
  5. Жидкости — отдельно. Герметичные пакеты спасают от протеканий.
  6. Тяжёлые вещи — вниз. Так чемодан лучше балансирует.
  7. Одежда как защита. Оборачивайте хрупкие вещи в ткани.
  8. Миниатюрные версии косметики. Экономия веса и места.
  9. Многофункциональная одежда. Один предмет — несколько образов.
  10. Список вещей. Помогает избежать хаоса.
  11. Фото готовых комплектов. Экономит место и время.
  12. Избегайте лишнего. Не берите то, что «вдруг пригодится».
  13. Весы для багажа. Избавят от переплаты.
  14. Рациональная ручная кладь. Документы, техника и лекарства — только с собой.
  15. Компрессионные мешки. Сжимают одежду без пылесоса.
  16. Органайзеры для мелочей. Для обуви, украшений, техники.
  17. Принцип вложений. Носки в обувь, аксессуары в сумку.
  18. Пакет для грязного белья. Отдельно от чистого — всегда удобно.
  19. Уберите ценники. Чтобы не возникло вопросов на таможне.
  20. Зарядите устройства. Возьмите зарядки и павербанк.

