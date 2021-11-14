Началось супер-раннее бронирование: туры в Турцию начали продавать уже на лето 2023 года

Туристы настолько рвутся в Турцию, что обеспечили не только серьезный спрос на бронирование туров сезона 2022 года, но даже позволили супер-раннее бронирование на сезон 2023 – чего раньше никогда в туризме не встречалось. Правда, речь идет не об украинском, а о британском туристическом рынке. Впрочем, не исключено, что если британский опыт окажется удачным, то в Украине туроператоры его возьмут на вооружение.

О таком суперраннем бронировании за полтора года вперед рассказал Гарри Уилсон, генеральный директор Easyjet Holidays, который встретился с председателем правления Diana Travel Бураком Тонбулом в Анталии и рассказал турецкой стороне о перспективах.

Так, по его словам, Easyjet в качестве авиакомпании готова за короткое время увеличить пропускную способность с 600 тысяч мест в Турцию до 1 миллиона. «Наша самая большая цель – сделать Easyjet авиакомпанией, которая доставляет наибольшее количество туристов из Европы в Турцию. Как туроператор мы смотрим на продажу в 2022 году и видим, что мы получаем массовые запросы на бронирование. Вдобавок к этому мы также открыли продажи 2023 года», — заявил Уилсон.

Ожидается, что туроператор сосредоточится на Анталии, Даламане, Бодруме и Измире. Наиболее важным критерием направлений является соотношение цены и качества гостиниц.

«В настоящее время мы выполняем полеты по 4 направлениям в Турции. Даламан и западные направления – классические направления, предпочитающие британских туристов в Турции. Учитывая, что может предложить Анталия, как в плане гостиниц, так и объектов за их пределами, мы также рассчитываем, что курорт будет привлекательным для британских туристов. Как Easyjet, мы продолжим летать в Анталию всю зиму – 7 еженедельных планов полетов из трех аэропортов Великобритании, а к летнему сезону начнем расширяться», – добавил глава британского туроператора.