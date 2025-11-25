На пороге нового сезона: Болгария фиксирует рост туристов из балканских стран, Великобритании и Ирландии

Болгарский горнолыжный курорт Пампорово отмечает усиление интереса со стороны туристов из Северной Македонии, Сербии, Турции, Греции, Великобритании и Ирландии. Об этом сообщили в компании «Пампорово» АД, ссылаясь на данные ранних бронирований.
Наиболее заметный рост ожидается среди туристов из Турции и Румынии, уточняют в компании.
Новая тенденция среди британских и ирландских путешественников
Помимо традиционных организованных британских групп, которые приезжают через туроператоров, этой зимой фиксируется новая тенденция: растёт количество индивидуальных онлайн-бронирований со стороны туристов из Великобритании и Ирландии.
Как отмечают в «Пампорово» АД, активная интернет-реклама перед сезоном дозволила значительно расширить охват на этих рынках.
По данным ранних записей, также увеличивается поток туристов из Северной Македонии и Сербии.