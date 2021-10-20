На пляжах Анталии новая напасть: туристов в море бьет током

О новой напасть на пляжах Анталии предупредил туристов блог «Антальявиль». Согласно сообщению блогеров, турецкие новостные каналы сообщили о нашествии на пляже курорта «электрических» медуз.

«Сразу несколько отдыхающих и местных жителей пожаловались, что, купаясь в море, они почувствовали удар током», — рассказывают блогеры. Речь идёт в первую очередь о Анталийской гавани в районе Калеичи – именно там туристам не советуют купаться в первую очередь

В турецких СМИ ситуацию прокомментировал профессор Университета Акдениз Мехмет Гёкоглу – по его словам медузы «прибыли» из Красного моря в избыточном количестве, и представляют серьезную опасность для туристов. Причем в период с октября по ноябрь медуз будет по-прежнему много у берегов Антальи:

Строго говоря, током медузы не бьются – такой «спецэффект» на человеческий организм оказывает их яд. «У них очень жгучие стрекательные клетки, которые находятся в нижней части медузы. Средиземное море прогрелось, поэтому виды опасных медуз, характерные для египетских вод, приплыли на турецкое побережье. Кроме того, их привлекает хорошая кормовая база. Купающимся стоит быть настороже», — заявил профессор.

Он также отдельно подчеркнул для туристов, что в воде медузу можно заметить не всегда. При этом опасны могут быть даже щупальца медуз, которые они потеряли во время шторма.

Источник: Турпром