На морских курортах Болгарии похолодает

5 сентября в Болгарии будет облачная погода. Максимальная температура по стране — + 24- + 29 градусов.

На побережье Черного моря в утренние часы будет преобладать солнечная погода. В обед и после обеда облачность увеличится и на местах пройдут дожди. Максимальная температура воздуха — + 23- + 25 градусов, морской воды — + 24- + 25 Волнение моря — 2-3 балла.

В горах облачность будет переменной, в послеобеденное время значительной. В горах на западе страны пройдут дожди с грозами. Максимальная температура высоте 1200 м — около 16 градусов, на 2000 г. — около 9 градусов.