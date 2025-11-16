На Майорке тревога: немецкие туристы массово переходят на более дешёвый зимний отдых

После блестящего зимнего сезона 2023–2024 годов Майорка в 2025-м столкнулась с падением интереса со стороны немецких туристов. Ещё год назад прогнозы были оптимистичными: авиабронирования выросли на 7%, а немцы составляли около половины всех иностранных гостей с ноября по март.

Теперь ситуация обратная. По прогнозам, поток из Германии снизится минимум на 10%. AECFA сообщила о сокращении рейсов в Пальму на 13% и уменьшении мест на борту на 9%. IATA фиксирует снижение бронирований почти на 10%, причём 90% приходится именно на Майорку. В Turespaña перечисляют проблемы, которые подорвали привлекательность направления.

Впервые официально упомянуты антитуристические протесты, которые широко освещались немецкими СМИ. Туристы также жалуются на ощущение переполненности и туристический сбор — несмотря на то, что зимой он значительно ниже летнего.

Спад был заметен уже весной: к июлю падение превышало 8%. По словам директора бюро Turespaña в Берлине, экономическая ситуация в Германии лишь усиливает тенденцию — растут цены и безработица, снижается потребительская активность.

DIP объясняет: почему туристы всё чаще выбирают Египет

Майорка — не единственное направление, которое теряет позиции. Турция, один из главных зимних курортов, переживает тяжёлую инфляцию: в 2022–2023 годах она превышала 80%, и сегодня остаётся на уровне 40–50%.

Цены в отелях выросли в 2–3 раза, рестораны значительно подорожали. Туристы стали чувствительнее к стоимости отдыха и начали искать доступные альтернативы. Египет оказался главным выигравшим: в 2024 году поток туристов туда вырос на 15–20%.

Египет привлекает стабильно низкими ценами, широким выбором зимних курортов и прогнозированной стоимостью услуг. Эксперты считают, что тренд сохранится.