МальдивыТуризм

На Мальдивах запретили курение для поколения после 2007 года — ограничение касается даже туристов

Евгений Подольский
На Мальдівах заборонили куріння для покоління після 2007 року — обмеження стосуються навіть туристів
ФОТО: Shutterstock

Островное государство в Индийском океане ввело полную запрет на покупку и употребление табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Цель инициативы — «воспитать поколение, свободное от табака», сообщает The Guardian.

С 1 ноября на Мальдивах вступил в силу закон, запрещающий покупку, употребление и получение табачных изделий лицам, родившимся 1 января 2007 года и позже. Инициатива, предложенная бывшим президентом Мохамедом Муйззу, направлена на защиту общественного здоровья и формирование поколения без вредных привычек, сообщает Министерство здравоохранения Мальдив.

Новые ограничения касаются не только местных жителей, но и туристов, посещающих страну, состоящую из 1191 маленького кораллового острова протяжённостью около 800 км вдоль экватора, известных своими роскошными курортами.

Кроме того, на Мальдивах действует полный запрет на ввоз, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейпов для всех возрастных групп.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: продажа табачных изделий несовершеннолетним карается 50 000 руфий (≈2835 евро), а использование вейпов — 5000 руфий (≈284 евро).

Для сравнения, в 2022 году Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая ввела аналогичный запрет для жителей, родившихся после 2008 года. Однако менее чем через два года закон был отменён из-за роста нелегального рынка табака.

Сегодня подобные законопроекты находятся на разных стадиях рассмотрения в нескольких других странах мира.

