На Кипре появился первый в мире интерактивный экскурсовод с искусственным интеллектом

На Кипре представлен уникальный проект — первый в мире музейный гид с искусственным интеллектом. Разработку создали специалисты Кипрского технологического университета и Центра передовых исследований «Эратосфен», сообщает БНР.

Инновационный робот получил имя «Тефкрос» (Tefkros) в честь древнего героя Кипра. Он способен не только рассказывать о музейных экспонатах, но и отвечать на вопросы, изменяя стиль общения в зависимости от возраста и интересов аудитории.

Его “лицо” — это анимированный экран, на котором робот выражает эмоции: улыбается, удивляется, проявляет любопытство или радость. Таким образом разработчики добились эффекта “живого общения” между человеком и машиной.

Проект стал новым этапом в интеграции цифровых технологий в сферу культуры. Робот напечатан с помощью 3D-принтера из прочных полимерных материалов, а его дизайн вдохновлён древним кипрским искусством.

Первым местом службы “Тефкроса” станет Музей истории кипрских монет, где он начнёт проводить экскурсии уже в ближайшие недели. Позже робот будет работать и в других музеях, участвуя в образовательных программах для школьников по истории и культурному наследию.