ГлавнаяКипрНа Кипре появился первый в мире интерактивный экскурсовод с искусственным интеллектом
КипрТуризм

На Кипре появился первый в мире интерактивный экскурсовод с искусственным интеллектом

“Тефкрос” може розмовляти з відвідувачами, змінювати міміку та адаптувати розповідь відповідно до інтересів і віку гостей.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Кіпр представив першого у світі інтерактивного музейного гіда з штучним інтелектом

На Кипре представлен уникальный проект — первый в мире музейный гид с искусственным интеллектом. Разработку создали специалисты Кипрского технологического университета и Центра передовых исследований «Эратосфен», сообщает БНР.

Инновационный робот получил имя «Тефкрос» (Tefkros) в честь древнего героя Кипра. Он способен не только рассказывать о музейных экспонатах, но и отвечать на вопросы, изменяя стиль общения в зависимости от возраста и интересов аудитории.

Его “лицо” — это анимированный экран, на котором робот выражает эмоции: улыбается, удивляется, проявляет любопытство или радость. Таким образом разработчики добились эффекта “живого общения” между человеком и машиной.

Проект стал новым этапом в интеграции цифровых технологий в сферу культуры. Робот напечатан с помощью 3D-принтера из прочных полимерных материалов, а его дизайн вдохновлён древним кипрским искусством.

Первым местом службы “Тефкроса” станет Музей истории кипрских монет, где он начнёт проводить экскурсии уже в ближайшие недели. Позже робот будет работать и в других музеях, участвуя в образовательных программах для школьников по истории и культурному наследию.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал