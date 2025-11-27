ГлавнаяИталияНа итальянских курортах паника: за катание без шлема — штраф и бан...
На итальянских курортах паника: за катание без шлема — штраф и бан на подъёмники

Глеб Парфененко
Италия вводит самые жёсткие правила безопасности среди европейских горнолыжных стран. С 1 ноября 2025 года абсолютно все, кто выходит на снежные склоны — лыжники, сноубордисты, дети с санками и даже туристы, прогуливающиеся по зонам катания, — обязаны носить сертифицированный шлем.

Как сообщает Euronews, новое требование касается защитного снаряжения с маркировкой CE (Conformité Européenne), что подтверждает соответствие стандартам безопасности ЕС.

По словам Диего Клары из Dolomiti Superski, около 95% отдыхающих уже и так используют каски. Тем не менее, штрафы для нарушителей составят до 200 евро, а доступ к подъёмникам могут заблокировать на срок до трёх дней. Кроме того, Италия требует обязательную страховку гражданской ответственности — отсутствие полиса также приведёт к штрафам.

Как Италия пришла к обязательным каскам для всех

Страна постепенно расширяла закон: сначала шлемы были обязательны до 14 лет, затем — до 18. Теперь правило распространяется на всех без исключения, делая защиту головы нормой горнолыжной культуры.

В других странах Европы шлемы обязательны только для детей: в Словении и Хорватии — до 14 лет, в Польше — до 16, в Австрии требования различаются по регионам.

Дополнительные меры безопасности

Италия также предусматривает:
• обязательную страховку гражданской ответственности
• ограничение алкоголя — максимум 0,5 промилле
• нулевую терпимость к наркотикам
• штрафы за еду на подъёмниках в отдельных курортах

В других странах тоже вводят строгие меры: французский Les Gets полностью запретил курение в зоне катания, а австрийский Ишгль штрафует до 2000 евро за передвижение в горнолыжных ботинках ночью.

Культура безопасного отдыха

По данным NSAA, в США доля лыжников и сноубордистов, использующих каски, выросла до 90%. Европа следует этому тренду, и Италия стала первой страной, которая закрепила норму для всех возрастов.

Шлемы теперь обязательна так же, как лыжи или сноуборд, — и это делает зимний отдых более спокойным и безопасным.

