На Гран-Канарии закрыли 12 пляжей из-за загрязнения

Как минимум двенадцать популярных пляжей на испанском острове Гран-Канария временно закрыты после объявления тревоги о загрязнении моря. Решение властей Канарских островов шокировало туристов и вызвало возмущение среди местных жителей.

Сигнал о происшествии поступил на прошлой неделе: на восточном и южном побережье острова обнаружен разлив органического вещества, находящегося в стадии разложения. Пострадали шесть муниципалитетов: Иньхенио, Тельде, Агуимес, Санта-Лусия-де-Тирахана, Сан-Бартоломе-де-Тирахана и Моган.

По данным властей, источник загрязнения — сброс органических отходов с морских сооружений у Тельде. Течения и северо-восточный ветер перенесли материал к югу острова. Анализы показали, что отходы происходят из аквакультурных хозяйств в открытом море.

Наиболее пострадали пляжи Меленара, Очос-де-Гарса, Аринага, Эль Каброн и Баия Фелис, где качество воды заметно ухудшилось. Власти установили красные флаги, ежедневно проводятся работы по очистке берегов.

Муниципалитет Моган закрыл восемь пляжей — Эль Перчель, Моган, Таурито, Плайя-дель-Кура, Пуэрто-Рико, Паталавака, Лас Маранюэлас и Анфи-дель-Мар. В Тельде закрыты Мане, Салинетас и Агуадульсе, а в Санта-Лусия-де-Тирахана один из крупных пляжей остаётся под запретом на купание.

Власти заявляют, что это меры предосторожности, направленные на защиту здоровья населения, и ограничения сохранятся до завершения очистки.

Компания, которую подозревают в загрязнении, отрицает вину, утверждая, что 40% её запасов лаврака погибли в результате «морского инцидента», нанеся ущерб на 15 млн евро. Следователи, однако, не нашли подтверждений этой версии.

Местные жители требуют наказать виновных. «Прокуратура должна вмешаться», — заявил житель Тельде изданию Daily Mail. Активисты прибрежных общин готовят массовую демонстрацию 18 ноября, протестуя против экологической катастрофы и медленной реакции властей.