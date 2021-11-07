Море, солнце и война: туристам начали предлагать туры в воюющую страну

Помочь «нормализовать международные отношения с кровавым режимом» — по крайней мере, с точки зрения Deutsche Welle – помогают европейские турфирмы, возобновляющие туры в Сирию – страну, где продолжается война. Таких турфирм, сообщает издание, несколько.

«Библейские города, древние культуры и аппетитные деликатесы» предложила туристам компания, находящаяся в Берлине, с частично говорящим названием Soviet Tours, ранее специализировавшимся, кстати, на турах по России и «постсоветским пространством». «После многих лет разоренной гражданской войной Сирия постепенно начинает возвращаться к уровню нормальной жизни, невиданной годами», — добавляет другая берлинская компания Rocky Road Travel. Все они планируют «перезапустить» туры в Сирию в 2022, утверждая, что целевая аудитория найдется – туристам «вероятно интересно, и они явно готовы увидеть страну своими глазами… независимо от заголовков и риторики». При этом, как добавляет издание, немецкие турфирмы не одиноки – британская Lupine Travel и Untamed Borders также добавили туры в Сирию в 2022 году. А французская Clio, «дислоцирующаяся» в Париже, уже возила туристов в Сирию в 2019 и в 2022 намерена повторить. Также издание заявляет, что туристические визы в Сирию доступны для групповых поездок с 2018 года, и ряд китайских и российских туроператоров ранее рекламировали поездки туда.

«Удовольствие» при этом не из дешевых: групповые туры в Сирию стоят около 2000 евро за девятидневное путешествие – причем без перелета. Европейские туристы прилетают в открытый им Бейрут (Ливан), а затем переезжают через границу в районы, контролируемые сирийским правительством, и направляются в Дамаск, Алеппо, Хомс и сирийское побережье. При этом турфирмы уверяют, что все посещаемые районы находятся далеко от зон военных действий. Как не забывает подчеркнуть Deutsche Welle, на своих веб-сайтах все туроператоры настаивают на том, что то, что они делают, «не является политическим».

Издание также напоминает, что к началу гражданской войны в 2011 году туризм составлял до 10% валового внутреннего продукта Сирии и за год страна принимала более 10 миллионов человек, получая около 6,3 миллиарда долларов. Возвращение туристов в страну, кстати, фиксировали с 2016 года, а в 2019 году их количество составило 2,42 миллиона. Далее немецкое издание, делая реверансы «изгнанным сирийским правительствам», борющимся за права человека из Вашингтона, подсчитало, что если каждый тур из Германии от двух вышеупомянутых агентств будет распродан и в следующем году будет задействовано от восьми до 20 человек на поездку, это не составит. более 400 человек за весь 2022 год.