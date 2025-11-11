ГлавнаяНовая ЗеландияМордор в огне: пожар уничтожил парк в Новой Зеландии, где снимали "Властелина...
Новая ЗеландияТуризм

Мордор в огне: пожар уничтожил парк в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец» (ВИДЕО)

У національному парку Тонгаріро, який став “Мордором” у кінотрилогії, вигоріло понад 2500 гектарів альпійської рослинності.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Мордор у вогні: пожежа знищила парк у Новій Зеландії, де знімали “Володаря перснів” (ВІДЕО)

В Новой Зеландии вспыхнул крупный пожар в национальном парке Тонгариро, который стал местом съёмок сцен Мордора в трилогии «Властелин колец».

По данным властей, огонь уничтожил более 2500 гектаров альпийской растительности, но был потушен после продолжительных дождей, передаёт Reuters.

Тонгариро — старейший национальный парк страны и популярное туристическое место на Северном острове. Пожар, начавшийся в субботу, привёл к эвакуации жителей и туристов, хотя сообщений о разрушенных зданиях нет.

Сильный туман затруднял тушение и временно остановил работу вертолётов и самолётов.

Министр гражданской обороны Марк Митчелл сообщил, что причина возгорания пока неизвестна, но рассматривается версия о человеческой неосторожности.

В книгах Дж. Р. Р. Толкина Мордор — мрачная земля Средиземья, где правил Саурон. Теперь это имя снова ассоциируется с огнём — уже в реальном мире.

