Министр туризма в Болгарии: гостиницы и рестораны не закроют из-за пандемии

Рестораны, отели и бары в Болгарии не закроют из-за пандемии, государству нужен работающий бизнес, и бизнес будет работать. Об этом заявила в интервью БНТ министр туризма Стелла Балтова, отметив, что даже при более чем 500 инфицированных 100000 жителей не будет закрытие ресторанов. Однако, по ее словам, государство потребует взамен от бизнеса необходимой ответственности, чтобы не было так называемого локдауна.

По словам Стеллы Балотовой, индустрия туризма полностью мобилизована и восстановлено около 70% от уровня 2019 годом.

«Я не могу сказать, что сезон был спасен, потому что мы не достигли уровня 2019 года, но туризм возобновил свою жизнеспособность. Болгария показала, что это желаемое направление», — сказала министр.