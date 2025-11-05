Метро в Салониках прекращает работу на месяц

Метрополитен во втором по величине городе Греции — Салониках — временно приостанавливает работу. Как сообщили греческие СМИ, метро не будет функционировать с 10 ноября по 10 декабря в связи с проведением тестов и технических проверок для расширения линии в восточную часть города — район Каламария.

До 9 ноября поезда будут ходить по изменённому расписанию: первые рейсы — в 6:30 утра (в выходные — с 8:00), последние — около 23:00, сообщает портал New Money.

На время остановки метро будет организовано специальное автобусное сообщение, чтобы горожане могли добираться до нужных станций.

Заместитель министра транспорта Греции Никос Тахиаос уточнил, что в феврале 2026 года планируется ещё одно временное прекращение работы метро в рамках дальнейших испытаний системы.

Метро в Салониках было официально открыто 30 ноября 2024 года после многолетнего строительства, длившегося более 20 лет. Новый транспортный проект стал важной частью модернизации городской инфраструктуры и облегчения трафика в северной Греции.