Мальдивы запрещают курение для молодёжи и ужесточают правила для электронных сигарет

Мальдивы приняли уникальный закон, который запрещает курение всем, кто родился 1 января 2007 года или позже. Теперь ни жители, ни туристы, попадающие под этот возраст, не смогут легально покупать или употреблять табачные изделия.

Министерство здравоохранения назвало инициативу “историческим шагом к созданию поколения без табака”. Продажа сигарет несовершеннолетним карается штрафом до 2 817 евро, а использование электронных сигарет молодыми людьми — до 282 евро. Продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Жёсткие меры против вейпов

С 2024 года на Мальдивах действует полный запрет на импорт, продажу и использование электронных сигарет. Туристы не имеют права ввозить устройства даже для личного пользования — они изымаются на границе и возвращаются только при вылете.

Разрешённый лимит на обычный табак: до 200 сигарет, 25 сигар или 250 граммов табака. Всё, что превышает норму, конфискуется и хранится не более 30 дней.

Представители Совета по контролю за табакокурением уверены, что запрет не повлияет на туризм:

“На Мальдивы приезжают не ради курения. Люди едут сюда ради пляжей, солнца и чистого воздуха,” — отметил зампред совета. По прогнозам, в следующем году острова посетят более 2 миллионов туристов.