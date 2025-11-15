Лучшые города мира 2026 года: европейская столица вытеснила Сингапур из топ-5

Resonance Consultancy опубликовала ежегодный рейтинг 100 лучших городов мира — масштабное исследование, основанное на сочетании статистических данных и восприятия самих жителей городов. Оценка проводится по 34 критериям, объединённым в три ключевые категории:

жизнеспособность (инфраструктура, транспорт, интернет-доступ),

(инфраструктура, транспорт, интернет-доступ), привлекательность (культура, ночная жизнь, гастрономия, музеи),

(культура, ночная жизнь, гастрономия, музеи), процветание (экономика, инвестиции, бизнес-среда).

Итоговый рейтинг формирует комплексное представление о том, какие города сегодня наиболее комфортны, перспективны и интересны для жизни, работы, обучения и путешествий.

Лондон вновь признан лучшим городом мира

Уже 11-й год подряд Лондон занимает первое место. В отчёте город назван «столицей столиц» благодаря своему культурному влиянию, глобальной привлекательности и деловой активности. Лондон лидирует по количеству аэропортов, уровню инвестиций со стороны крупных корпораций и остаётся одним из главных мировых центров притяжения для студентов, предпринимателей и туристов.

Нью-Йорк удерживает вторую позицию

Второе место занимает Нью-Йорк, единственный город США, который вошёл в топ-10. Он стал лидером в категории Google Trends — это означает, что поисковый интерес к нему выше, чем к любому другому городу мира. Грядущие изменения после избрания нового мэра, по прогнозам аналитиков, серьёзно повлияют на городское планирование, бюджетные приоритеты и развитие инфраструктуры.

Париж на третьем месте

Париж вновь замыкает тройку лидеров. Французская столица входит в мировую тройку по количеству музеев и занимает второе место в категории Google Trends. По мнению экспертов Resonance, Париж продолжает сохранять уникальную комбинацию стиля, разнообразия и культурной глубины, благодаря чему остаётся одним из самых вдохновляющих городов мира.

Мадрид обошёл Сингапур и вошёл в топ-5

Главная перестановка года — Мадрид, который поднялся на пятое место, сместив Сингапур вниз. Испанская столица была высоко оценена за динамичный ночной образ жизни, масштабные проекты по озеленению и обновлению городской среды.

Возвращение Дубая и падение Сиднея

Город Дубай в 2026 году вновь вошёл в десятку лучших и занял восьмое место. В то же время Сидней, который ранее удерживал позиции в топ-10, в этом году выпал из престижного списка.

Топ-10 лучших городов мира 2026 года

Лондон Нью-Йорк Париж Токио Мадрид Сингапур Рим Дубай Берлин Барселона

Полный рейтинг доступен на сайте Resonance Consultancy.