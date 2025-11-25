Лондон готовится ввести туристический сбор — сколько заплатят гости столицы

Лондон может присоединиться к другим крупным мировым городам и начать взимать туристический сбор. Как сообщает BBC, канцлер Рейчел Ривз планирует предоставить Саддику Хану и другим руководителям городов полномочия вводить такую плату. Это станет возможным после принятия закона о деволюции и расширении полномочий общин, который сейчас рассматривается парламентом.

Саддик Хан уже давно настаивает на необходимости таких изменений. По его оценкам, единый туристический сбор мог бы приносить Лондону до 240 млн фунтов в год. В 2024 году в столице было зарегистрировано 89 млн ночёвок, и даже минимальная ставка обеспечила бы значительный доход.

Англия остаётся единственной страной среди членов G7, где центральное правительство запрещает местным властям вводить туристические налоги. Тем временем Шотландия и Уэльс уже внедрили собственные модели: в Шотландии муниципалитеты сами определяют процентный сбор, а в Уэльсе с 2026 года будут взимать £1,30 за ночь.

Как может работать туристический сбор в Лондоне

Администрация Большого Лондона поручила аналитическому центру Centre for Cities изучить возможные варианты. В крупнейших городах G7 применяются три основные схемы:

Процентный сбор — как в Нью-Йорке и Торонто. Нью-Йорк собирает около £493 млн в год, средняя доплата составляет £14,86 за ночь.

Фиксированная плата — применяется в Токио, где сбор приносит £35 млн в год, несмотря на огромное количество ночёвок.

Дифференцированная модель — в зависимости от категории жилья, района или класса гостиницы. Так работают системы во Франции и Италии.

Эксперты считают, что для Лондона больше подойдёт либо процентная ставка, либо фиксированный сбор, поскольку в Великобритании нет единой обязательной звёздной классификации отелей.

Что Лондон получит от введения сбора

По прошлым оценкам GLA, сбор в размере £1 за ночь мог бы приносить около £91 млн в год, а ставка 5% — до £240 млн.

Исследования также показывают, что Лондон вряд ли столкнётся с заметным снижением туристического потока: популярные направления менее чувствительны к небольшим надбавкам.

Полученные средства можно направить на улучшение инфраструктуры, модернизацию туристической среды и поддержку местного бизнеса. Мэр сможет оперативно корректировать ставку в зависимости от сезона и количества гостей — как это делает Торонто перед Чемпионатом мира 2026 года.

Опасения отельного сектора

Гостиничная индустрия резко выступила против инициативы. Глава UK Hospitality Кейт Николлс назвала идею «шокирующей», напомнив, что в Лондон приезжают не только туристы, но и бизнес-путешественники, работники и семьи. Она считает, что новый сбор отпугнёт посетителей, особенно с учётом уже высокого 20% НДС на проживание. По её словам, клиенты могут «проголосовать ногами», что ударит по экономике города.

Существующие механизмы

Министерство жилищного строительства и местного самоуправления напоминает, что районы уже могут вводить сборы через ABID — специальные зоны улучшения гостиничного бизнеса. Район Ричмонд, где находятся Хэмптон-Корт и Сады Кью, рассматривает такую модель.

Но если в Лондоне появится единый городской туристический налог, местные схемы, вероятно, будут отменены — новый сбор охватит всю столицу.