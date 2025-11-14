Летняя жемчужина Европы стала идеальным направлением для зимнего отдыха: почему Афины — лучший выбор

Зима часто ассоциируется с одеялом, какао и домашним уютом, но именно в этот сезон можно увидеть европейские города в новом свете — без изнуряющей жары и бесконечных туристических толп. Короткое зимнее путешествие способно подарить отдых, вдохновение и совершенно иной взгляд на знакомые места.

Журнал Time Out назвал главным зимним направлением Афины — неожиданно для города, который обычно воспринимают как сугубо летний курорт. Летом температура здесь достигает +40°C, тогда как зимой столица Греции становится гораздо комфортнее для прогулок и экскурсионной программы.

Автор Time Out Джон Ованс настолько влюбился в зимние Афины, что провёл там весь сезон. По его словам, город «никогда не впадает в спячку» — культурная жизнь, мероприятия и яркая атмосфера сохраняются с сентября по март.

Ованс также уверен, что Афины могут потеснить Лиссабон в рейтинге городов для цифровых кочевников благодаря доступным ценам, дружелюбным жителям и особой энергетике города.

Зима здесь удивительно мягкая: в хорошие дни температура поднимается до 22–25°C, что делает Афины идеальными для прогулок по історическим районам.

На втором месте списка Time Out — Венеция, которая в январе и феврале полностью освобождается от летних толп, позволяя туристам по-настоящему насладиться архитектурой и каналами.

Третье место занимает Мадрид — идеальный вариант для тех, кто хочет прочувствовать атмосферу зимних праздников без огромных очередей и давки в туристических кварталах.