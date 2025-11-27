Легендарная достопримечательность Будапешта вновь откроется для туристов

Одна из самых знаковых высотных точек Будапешта — Цитадель на горе Геллерт — готовится к торжественному открытию после масштабной реконструкции. С весны 2026 года гости города смогут увидеть полностью обновлённый комплекс с зелёными зонами, современной выставкой и эффектным стеклянным мостом.

Главным новшеством станет пешеходный переход со стеклянными стенами и прозрачным настилом, редкое архитектурное решение для Европы. Здесь планируют создать сильный визуальный эффект — посетители будут идти над крутым склоном, наслаждаясь панорамой Дуная и Пешта.

Внутри просторного ронделя разместится интерактивная экспозиция «Бастион свободы», посвящённая ключевым страницам борьбы венгерского народа за независимость. Во дворе появится водная инсталляция и вечный огонь, а зелёных зон станет вдвое больше.

На территории также откроются новое кафе, сувенирный магазин и зоны отдыха — проект превращает вершину Геллерта в современное городское пространство с уникальными видами, популярными в том числе для свадебных фотосессий.

История цитадели

Крепость построили австрийцы после восстания 1848 года. Позже она стала символом венгерской независимости. С 1899 года объект находится под контролем города, исключением стал лишь период советской оккупации в 1956 году.

Реставрация комплекса, начавшаяся в 2020 году, включала укрепление стен и раскопки, в ходе которых нашли кельтские, римские и османские артефакты. Архитекторы сохранили значительную часть оригинального камня эпохи Габсбургов, дополнив его современными технологиями.

Открытие состоится 15 марта — в День независимости Венгрии.