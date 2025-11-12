ГлавнаяИсландияКруизная отрасль Исландии готовится к падению прибытий на 37% к 2027 году
Круизная отрасль Исландии готовится к падению прибытий на 37% к 2027 году

Глеб Парфененко
Величественные вулканы и геотермальные источники Исландии могут стать тише. Ассоциация Cruise Iceland, объединяющая порты и туристические компании, предупреждает: новый налог на круизных пассажиров, введённый в начале 2025 года, уже привёл к массовым отменам рейсов и снижению бронирований более чем на 50% в ключевых портах.

С каждого пассажира, сходящего на берег, взимается 2500 исландских крон (около $18,5). Из-за этого круизные операторы рассматривают маршруты через Норвегию и Гренландию, где подобных сборов нет.

«Этот налог отпугивает суда, которые обеспечивают жизнь наших отдалённых общин», — заявили в Cruise Iceland.

Прогнозы показывают: минус 17% судозаходов в 2026 году и минус 37% к 2027 году по сравнению с 2024-м.

Удар по отдалённым портам

Особенно сильно пострадают малые прибрежные города, где круизный туризм обеспечивает рабочие места.

Так, в Боргарфьордур-Эйстри число заходов сократится с 28 до 1 к 2027 году.

Подобные потери грозят Сейдисфьордуру и Грундарфьордуру, где доходы от туристов поддерживают гостиницы, рестораны и рыболовство.

Если учитывать тоннаж судов, падение составит 12% в 2026 году и 23% в 2027-м.

Cruise Iceland оценивает убытки в 1,7 млрд крон ($12,5 млн) ежегодно — почти столько же, сколько ожидается собрать налогом ($10 млн).

Налог под огнём критики

Власти утверждают, что налог необходим для компенсации расходов на инфраструктуру. Однако критики называют его «непродуманной мерой», которая ставит Исландию в невыгодное положение на круизном рынке.

Сбор, эквивалентный 525% стоимости ночи в гостинице, создаёт «неравные условия конкуренции» между сухопутным и морским туризмом.

Возможные решения

Ассоциации предлагают ввести льготы для экологичных судов и скидки для малых портов.

Без корректировок Исландия может потерять ключевую часть восстановившегося после пандемии туризма.

Сегодняшние пустые расписания — предупреждение о том, как благие намерения могут ослабить целую отрасль.

