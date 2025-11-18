Конфликт вокруг Тайваня ударил по туризму и бирже: китайцы отменяют поездки в Японию

Обострение отношений между Токио и Пекином обрушило туристический поток в Японию и вызвало падение акций крупнейших японских компаний. Ведущие игроки ритейла и авиаперевозок ощутили давление после того, как Китай рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Японии.

Причиной стала позиция премьер-министра Санаэ Такаити, заявившей в парламенте, что Япония может оказать поддержку в случае чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. В Китае это расценили как намёк на возможное военное вмешательство.

Резкое падение акций и туристического трафика

Отрицательная динамика затронула Shiseido, Takashimaya, Fast Retailing (Uniqlo), а также Japan Airlines. Китай — крупнейший источник туристов для Японии, поэтому эффект оказался мгновенным.

Ситуацию усугубил эпизод с резким высказыванием китайского консула в Осаке в соцсети X, которое впоследствии удалили. После обмена заявлениями МИД обеих стран отношения заметно охладились.

Дипломатия на фоне роста напряжённости

На фоне скандала японский дипломат высокого ранга направился в Пекин для переговоров с коллегой Лю Цзиньсуном. Токио намерено подтвердить неизменность своей позиции по тайваньскому вопросу и выразить протест из-за некорректного комментария китайского дипломата.

Экономические риски

Японская экономика и так сократилась на 0,4% в третьем квартале, и эксперты предупреждают о возможности новой торговой войны. По мнению аналитиков, Китай может ограничить экспорт редкоземельных элементов или вводить барьеры для японских товаров. Особенно уязвимыми выглядят автопроизводители, испытывающие растущее давление со стороны китайского рынка электрокаров.