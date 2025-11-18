ГлавнаяКитайКонфликт вокруг Тайваня ударил по туризму и бирже: китайцы отменяют поездки в...
КитайТуризмЯпония

Конфликт вокруг Тайваня ударил по туризму и бирже: китайцы отменяют поездки в Японию

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Китай–Японія: загострення навколо Тайваню обвалило туризм і вдарило по ринку акцій
(231115) -- SAN FRANCISCO, Nov. 15, 2023 (Xinhua) -- People welcome Chinese President Xi Jinping in San Francisco, the United States, Nov. 14, 2023. Xi on Tuesday arrived in San Francisco for a summit with U.S. President Joe Biden, and to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting. (Xinhua/Liu Jie)

Обострение отношений между Токио и Пекином обрушило туристический поток в Японию и вызвало падение акций крупнейших японских компаний. Ведущие игроки ритейла и авиаперевозок ощутили давление после того, как Китай рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Японии.

Причиной стала позиция премьер-министра Санаэ Такаити, заявившей в парламенте, что Япония может оказать поддержку в случае чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. В Китае это расценили как намёк на возможное военное вмешательство.

Резкое падение акций и туристического трафика

Отрицательная динамика затронула Shiseido, Takashimaya, Fast Retailing (Uniqlo), а также Japan Airlines. Китай — крупнейший источник туристов для Японии, поэтому эффект оказался мгновенным.

Ситуацию усугубил эпизод с резким высказыванием китайского консула в Осаке в соцсети X, которое впоследствии удалили. После обмена заявлениями МИД обеих стран отношения заметно охладились.

Дипломатия на фоне роста напряжённости

На фоне скандала японский дипломат высокого ранга направился в Пекин для переговоров с коллегой Лю Цзиньсуном. Токио намерено подтвердить неизменность своей позиции по тайваньскому вопросу и выразить протест из-за некорректного комментария китайского дипломата.

Экономические риски

Японская экономика и так сократилась на 0,4% в третьем квартале, и эксперты предупреждают о возможности новой торговой войны. По мнению аналитиков, Китай может ограничить экспорт редкоземельных элементов или вводить барьеры для японских товаров. Особенно уязвимыми выглядят автопроизводители, испытывающие растущее давление со стороны китайского рынка электрокаров.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал