Конец эпохи: Ryanair отменяет бумажные билеты и вводит новый сбор

С 12 ноября авиакомпания Ryanair полностью отказывается от бумажных посадочных талонов. Все пассажиры должны получать их через официальное мобильное приложение перевозчика, сообщает DPA.

Без цифровой карты нельзя будет пройти контроль безопасности или попасть на борт самолёта.

Глава компании Майкл О’Лири признал, что в начале возможны сложности, но отметил, что более 80% клиентов уже используют мобильное приложение.

Ryanair утверждает, что новый формат поможет сократить более 300 тонн бумажных отходов в год и улучшит экологические показатели.

Как будет работать система

Посадочные талоны доступны только через приложение Ryanair .

При потере телефона или разрядке батареи можно получить бесплатный бумажный талон до прохождения контроля.

После контроля данные доступны в системе, и персонал гейта поможет пройти на борт.

Главное условие — онлайн-регистрация перед вылетом.

Новый сбор

Пассажиры, не прошедшие онлайн-регистрацию, смогут получить бумажный билет на стойке за дополнительную плату:

30 евро — в Испании

40 евро — в Австрии

55 евро — в других странах ЕС и Великобритании

Тем, у кого нет смартфона, останется возможность зарегистрироваться через сайт и получить бумажный талон в аэропорту.