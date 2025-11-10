Колумбия заявляет решительную позицию: Медельин борется с секс-туризмом

Медельин, когда-то известный как столица наркокартелей, сегодня стал символом перерождения Колумбии. Этот «Город вечной весны» ежегодно принимает более 1,8 миллиона иностранных туристов, превращаясь в один из самых популярных направлений Южной Америки. Музеи рассказывают о непростом прошлом, канатные дороги соединяют обновлённые районы, а фестивали наполняют город музыкой и креативом.

Однако за фасадом процветания скрывается тревожная тенденция — рост секс-туризма, включая случаи эксплуатации несовершеннолетних. Власти решили действовать решительно.

От картельной столицы до культурного центра

Популярность Медельина растёт стремительно. Туристы приезжают ради горных маршрутов, уличного искусства и знаменитого колумбийского кофе. Туризм приносит миллиарды долларов в экономику и создаёт тысячи рабочих мест. По данным городского совета, ежегодный прирост иностранных визитов составляет около 15%, чему способствуют новые авиарейсы из Европы и Северной Америки.

«Мы оставили прошлое позади», — говорит местный гид. Но вместе с потоком путешественников появились и те, кто преследует иные цели. По данным правозащитных организаций, часть гостей — преимущественно из США и Европы — приезжают ради незаконных развлечений. Только в 2024 году в регионе Антиокия зафиксировано более 200 случаев сексуальной эксплуатации детей, связанных с туристами.

Нулевая терпимость к секс-туризму

Муниципалитет Медельина и миграционная служба Колумбии объявили решительную кампанию против этого явления. С начала года депортировано более 50 иностранцев, подозреваемых в причастности к эксплуатации. Только за первые пять дней ноября пятерым туристам было отказано во въезде прямо в аэропорту имени Хосе Марии Кордовы.

«Эти меры не случайны», — пояснила Паола Саласар, региональный директор Migration Colombia по Антиокии и Чоко. — «Мы видим реальные результаты: потенциальные нарушители даже не успевают пройти паспортный контроль».

Контроль осуществляется на нескольких уровнях — с помощью международных баз данных, сигналов от посольства США и углублённых собеседований на границе. Инспекторы проходят специальную подготовку, чтобы распознавать тревожные признаки: неуверенные ответы, сомнительные маршруты, противоречивую информацию о жилье. Новые биометрические системы позволяют мгновенно сверять данные и предотвращать въезд опасных лиц.

Технологии на страже безопасности

Главный инструмент в борьбе с секс-туризмом — база данных Angel Watch, разработанная при поддержке США. Она сверяет приезжающих американцев с реестрами осуждённых за преступления против несовершеннолетних. Только в 2024 году система помогла выявить и депортировать 42 человека, потенциально представляющих угрозу.

«Это бесценный ресурс», — отмечает Саласар. — «Он предотвращает злоупотребления ещё до пересечения границы».

Тем, кому отказано во въезде, грозит пожизненный запрет на посещение страны. Аналогичные меры действуют и в других туристических центрах Колумбии — Боготе, Барранкилье, Кали. Цель проста: защитить уязвимых и при этом сохранить туризм как источник роста.

Чтобы обеспечить прозрачность процедур, власти внедряют систему переводчиков на депортационных слушаниях — чтобы устранить лазейку «я не понимаю по-испански».

Охраняя второе рождение города

История Медельина — пример того, как город может возродиться. Но рост эксплуатации ставит под угрозу эти достижения.

Власти усиливают профилактику: обучают персонал отелей, создают общественные программы наблюдения, сотрудничают с Airbnb для фиксации подозрительной активности. Международные структуры, включая Интерпол, отмечают прогресс, но предупреждают — угрозы эволюционируют, и меры должны идти в ногу со временем.

Сегодня позиция города однозначна: туристов здесь ждут с радушием, но эксплуатация недопустима.