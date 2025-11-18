ГлавнаяТуризмКоличество зон экотуризма в Турции достигло 136: куда пойти туристам?
Количество зон экотуризма в Турции достигло 136: куда пойти туристам?

Туреччина розширює мережу екотуризму та планує довести кількість маршрутів до 200 до 2028 року.

Кількість еко­туристичних зон у Туреччині зросла до 136: куди варто поїхати туристам?

В Турции стремительно развивается экотуризм, который приносит значительный доход сельским регионам и экономике страны. По данным Главного управления лесного хозяйства, количество экологически безопасных туристических зон в ноябре достигло 136, а их суммарная годовая прибыль составляет около 2 млрд лир.

Развитие экотуристической инфраструктуры

Экотуризм рассматривается как устойчивый формат путешествий, не наносящий вреда природе. В рамках «Плана действий по экотуризму» на 2021–2025 годы природные и культурные ресурсы активно интегрируются в туристическую сферу, а жителям лесных деревень предоставляется поддержка для развития малого бизнеса.

Лидером по количеству экозон является Артвін, где насчитывается восемь таких территорий. Первые зоны экотуризма появились в 2017 году, и к концу 12-го Плана развития (2024–2028) их число должно достичь 200.

Лесные парки: рост и доходы

Лесные парки становятся одним из самых популярных направлений отдыха.

Количество парков выросло с 92 в 2002 году до 1954 в 2024 году.
348 предоставляют размещение, 1606 — услуги дневного отдыха.

Общий ежегодный доход достигает 12 млрд лир, а число посетителей — 45 млн человек.

Приложение «Мой лес»

Специальное мобильное приложение помогает туристам находить маршруты, планировать отдых и получать данные о погоде и доступных активностях.

Экологические маршруты Анталии

Ликийская тропа

540 км вдоль моря и древних городов. Панорамы, история, инфраструктура — но высокая посещаемость и сложные участки.

Тропа Святого Павла

500 км через горные деревни и каньоны. Живописно и аутентично, но инфраструктура менее развита.

Каньон Гёйнюк

Простой маршрут, водопады, природные бассейны и развлечения. Подходит для семейного отдыха.

Национальный парк Олимпос – Бейдаглары

Горы, леса, пляжи, древние руины. Маршруты на любой уровень подготовки.

Кёпрюлю Каньон

Каньоны, реки, треккинг и рафтинг. Очень живописный регион.

