Китай удивил мир: в Шэньчжэне открылся крупнейший крытый горнолыжный курорт

В Шэньчжэне официально открылся крупнейший крытый горнолыжный курорт на планете — современный комплекс площадью 100 000 м², что равно 11 футбольным полям.
Внутри расположены пять трасс разного уровня сложности, а самая длинная достигает 463 метров. Цена за три часа катания — от ¥348 (около 4000 рублей).
Курорт предлагает и другие активности:
-
дайвинг-центр глубиной 33 м
-
большой бассейн с подогревом
-
скалодром
-
торгово-развлекательная зона
Эксперты DIP отмечают: этот проект — очередной шаг Китая к укреплению туристической инфраструктуры и привлечению международных путешественников.
Другие впечатляющие рукотворные достопримечательности Китая
Стеклянный мост в Чжанцзяцзе — захватывающее испытание над глубокой пропастью.
Великая китайская стена — древний инженерный шедевр.
Терракотовая армия — уникальное археологическое чудо.
Запретный город — сердце императорского Китая.
Лэшаньский Будда — самая высокая статуя Будды в мире.
Плотина «Три ущелья» — крупнейшая ГЭС планеты.
Чжоучжуан — самый живописный водный город.
Пещеры Юньган — буддийский скальный комплекс с тысячами статуй.
Небоскрёбы Шанхая — футуристический силуэт мегаполиса.
Сады Сучжоу — вершина китайского садового искусства.