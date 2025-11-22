ГлавнаяКитайКитай удивил мир: в Шэньчжэне открылся крупнейший крытый горнолыжный курорт
КитайТуризм

Китай удивил мир: в Шэньчжэне открылся крупнейший крытый горнолыжный курорт

Гігантський зимовий комплекс із трасами, дайвінг-центром і скеледромом став новим туристичним магнітом Південного Китаю

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Китай вразив світ: у Шеньчжені відкрили найбільший у світі критий гірськолижний курорт

В Шэньчжэне официально открылся крупнейший крытый горнолыжный курорт на планете — современный комплекс площадью 100 000 м², что равно 11 футбольным полям.

Внутри расположены пять трасс разного уровня сложности, а самая длинная достигает 463 метров. Цена за три часа катания — от ¥348 (около 4000 рублей).

Курорт предлагает и другие активности:

  • дайвинг-центр глубиной 33 м

  • большой бассейн с подогревом

  • скалодром

  • торгово-развлекательная зона

Эксперты DIP отмечают: этот проект — очередной шаг Китая к укреплению туристической инфраструктуры и привлечению международных путешественников.

Другие впечатляющие рукотворные достопримечательности Китая

Стеклянный мост в Чжанцзяцзе — захватывающее испытание над глубокой пропастью.
Великая китайская стена — древний инженерный шедевр.
Терракотовая армия — уникальное археологическое чудо.
Запретный город — сердце императорского Китая.
Лэшаньский Будда — самая высокая статуя Будды в мире.
Плотина «Три ущелья» — крупнейшая ГЭС планеты.
Чжоучжуан — самый живописный водный город.
Пещеры Юньган — буддийский скальный комплекс с тысячами статуй.
Небоскрёбы Шанхая — футуристический силуэт мегаполиса.
Сады Сучжоу — вершина китайского садового искусства.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал