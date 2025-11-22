Китай удивил мир: в Шэньчжэне открылся крупнейший крытый горнолыжный курорт

В Шэньчжэне официально открылся крупнейший крытый горнолыжный курорт на планете — современный комплекс площадью 100 000 м², что равно 11 футбольным полям.

Внутри расположены пять трасс разного уровня сложности, а самая длинная достигает 463 метров. Цена за три часа катания — от ¥348 (около 4000 рублей).

Курорт предлагает и другие активности:

дайвинг-центр глубиной 33 м

большой бассейн с подогревом

скалодром

торгово-развлекательная зона

Эксперты DIP отмечают: этот проект — очередной шаг Китая к укреплению туристической инфраструктуры и привлечению международных путешественников.

Другие впечатляющие рукотворные достопримечательности Китая

Стеклянный мост в Чжанцзяцзе — захватывающее испытание над глубокой пропастью.

Великая китайская стена — древний инженерный шедевр.

Терракотовая армия — уникальное археологическое чудо.

Запретный город — сердце императорского Китая.

Лэшаньский Будда — самая высокая статуя Будды в мире.

Плотина «Три ущелья» — крупнейшая ГЭС планеты.

Чжоучжуан — самый живописный водный город.

Пещеры Юньган — буддийский скальный комплекс с тысячами статуй.

Небоскрёбы Шанхая — футуристический силуэт мегаполиса.

Сады Сучжоу — вершина китайского садового искусства.