Китай стремительно выходит на рынок космического туризма: первые полёты — уже в 2027 году

Китай запускает новую космическую гонку — коммерческую. Приватные компании страны планируют суборбитальные туристические полёты с 2027 года, а местные эксперты уверены: Китай может сделать космос значительно дешевле, чем США.

От госмонополии — к частному космосу

До 2014 года космос в КНР был полностью государственным. Но в тот год сектор открылся для инвестиций — и начался стремительный рост.

К 2023 году после полёта профессора Гуй Хайчао в стране возник настоящий космический бум.

Сегодня:

космический бюджет КНР — $10,3 млрд , второй в мире

около 300 000 специалистов

амбиции: удешевление суборбитальных полётов, спутниковых сервисов и LEO-интернета



Китайские частные компании, меняющие рынок

CAS Space — космические туры и отели будущего

Основана в 2018 году, сотрудничает с China Tourism Group. Планирует:

многоразовую ракету на 7 туристов

до 1 000 полётов в год

развитие «космических курортов»

Deep Blue Aerospace — билеты в космос на Taobao

В 2024 году компания продала два билета в космос на Taobao — по 1 млн юаней ($140 000). Плановая цена — 1,5 млн юаней ($210 000).

Цель — сделать полёты на 20–30% дешевле американских.

Landspace — метановый конкурент SpaceX

Первая частная компания Китая, вышедшая на орбиту. Новая ракета Zhuque-3 — аналог Falcon 9, но частично многоразовая и более экономичная.

iSpace — первый китайский частный орбитальный запуск

Сейчас компания тестирует многоразовые системы для будущих туристических запусков.

Galactic Energy — 11 успешных пусков подряд

Создаёт ракету Pallas-1 для 4-тонных грузов и частичного реиспользования.

Space Transportation — ставка на космопланы

Разрабатывает суборбитальный космоплан с Мах 4 и высотой 20+ км. Первый тест — в 2025 году.

Китай бьёт рекорды запусков, но хочет большего

С начала 2025 года Китай провёл 72 орбитальных запуска, обойдя результат прошлого года (68). SpaceX всё ещё впереди (143), но разрыв сокращается.

По прогнозам, к 2027 году космический туризм станет массовой услугой, а суборбитальные полёты — доступными.

Китай больше не догоняет — он меняет правила.