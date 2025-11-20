Китай стремительно выходит на рынок космического туризма: первые полёты — уже в 2027 году

Китай запускает новую космическую гонку — коммерческую. Приватные компании страны планируют суборбитальные туристические полёты с 2027 года, а местные эксперты уверены: Китай может сделать космос значительно дешевле, чем США.
От госмонополии — к частному космосу
До 2014 года космос в КНР был полностью государственным. Но в тот год сектор открылся для инвестиций — и начался стремительный рост.
К 2023 году после полёта профессора Гуй Хайчао в стране возник настоящий космический бум.
Сегодня:
-
космический бюджет КНР — $10,3 млрд, второй в мире
-
около 300 000 специалистов
-
амбиции: удешевление суборбитальных полётов, спутниковых сервисов и LEO-интернета
Китайские частные компании, меняющие рынок
CAS Space — космические туры и отели будущего
Основана в 2018 году, сотрудничает с China Tourism Group. Планирует:
-
многоразовую ракету на 7 туристов
-
до 1 000 полётов в год
-
развитие «космических курортов»
Deep Blue Aerospace — билеты в космос на Taobao
В 2024 году компания продала два билета в космос на Taobao — по 1 млн юаней ($140 000). Плановая цена — 1,5 млн юаней ($210 000).
Цель — сделать полёты на 20–30% дешевле американских.
Landspace — метановый конкурент SpaceX
Первая частная компания Китая, вышедшая на орбиту. Новая ракета Zhuque-3 — аналог Falcon 9, но частично многоразовая и более экономичная.
iSpace — первый китайский частный орбитальный запуск
Сейчас компания тестирует многоразовые системы для будущих туристических запусков.
Galactic Energy — 11 успешных пусков подряд
Создаёт ракету Pallas-1 для 4-тонных грузов и частичного реиспользования.
Space Transportation — ставка на космопланы
Разрабатывает суборбитальный космоплан с Мах 4 и высотой 20+ км. Первый тест — в 2025 году.
Китай бьёт рекорды запусков, но хочет большего
С начала 2025 года Китай провёл 72 орбитальных запуска, обойдя результат прошлого года (68). SpaceX всё ещё впереди (143), но разрыв сокращается.
По прогнозам, к 2027 году космический туризм станет массовой услугой, а суборбитальные полёты — доступными.
Китай больше не догоняет — он меняет правила.