Китай готовится массово запускать туристов в космос: названа цена путёвки

Китай выходит на новый уровень освоения космоса, готовясь предложить массовый космический туризм по цене, значительно ниже американской.

На Китайской ярмарке высоких технологий в Шэньчжэне государственная корпорация CASC планирует раскрыть подробности программы, рассчитанной на широкий круг путешественников.

Полёт на высоту 100 км — к границе космоса

Туристов планируют доставлять на многоразовых ракетах на высоту около 100 км — к линии Кармана, международной границе космического пространства. Пассажиры смогут увидеть Землю из космоса и испытать несколько минут невесомости.

Сколько будет стоить космический тур

По данным Securities Times, стоимость билета начнётся от 1 млн юаней (≈ 140 500 $).

Для сравнения, американские суборбитальные и орбитальные туры могут стоить десятки миллионов — некоторые оценки доходят до 55 млн долларов за многодневный полёт.

Частные конкуренты внутри страны

Deep Blue Aerospace уже продала два билета по 1,5 млн юаней на суборбитальный полёт 2027 года (12 минут невесомости).

В мае 80-летний инженер стал самым возрастным будущим туристом китайской частной программы (первый старт в 2028 году).

Китай усиливает поддержку космического бизнеса

Провинция Гуандун объявила о развитии коммерческого космического сектора, включая спутниковые технологии, проекты космической добычи и туризм.

Ma Xiaoqi из Space Circling уверен, что Китай сможет конкурировать с США благодаря ставке на дешёвые многоразовые жидкостные двигатели и рост числа запусков.