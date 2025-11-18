Китай готовится массово запускать туристов в космос: названа цена путёвки

ГлавнаяКитайКитай готовится массово запускать туристов в космос: названа цена путёвки
Китай выходит на новый уровень освоения космоса, готовясь предложить массовый космический туризм по цене, значительно ниже американской.

На Китайской ярмарке высоких технологий в Шэньчжэне государственная корпорация CASC планирует раскрыть подробности программы, рассчитанной на широкий круг путешественников.

Полёт на высоту 100 км — к границе космоса

Туристов планируют доставлять на многоразовых ракетах на высоту около 100 км — к линии Кармана, международной границе космического пространства. Пассажиры смогут увидеть Землю из космоса и испытать несколько минут невесомости.

Сколько будет стоить космический тур

По данным Securities Times, стоимость билета начнётся от 1 млн юаней (≈ 140 500 $).

Для сравнения, американские суборбитальные и орбитальные туры могут стоить десятки миллионов — некоторые оценки доходят до 55 млн долларов за многодневный полёт.

Частные конкуренты внутри страны

  • Deep Blue Aerospace уже продала два билета по 1,5 млн юаней на суборбитальный полёт 2027 года (12 минут невесомости).

  • В мае 80-летний инженер стал самым возрастным будущим туристом китайской частной программы (первый старт в 2028 году).

Китай усиливает поддержку космического бизнеса

Провинция Гуандун объявила о развитии коммерческого космического сектора, включая спутниковые технологии, проекты космической добычи и туризм.

Ma Xiaoqi из Space Circling уверен, что Китай сможет конкурировать с США благодаря ставке на дешёвые многоразовые жидкостные двигатели и рост числа запусков.

