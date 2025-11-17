Катар инвестирует $29,7 млрд в новый туристический город Алам-эль-Рум на побережье Египта

В Египте объявили о запуске одного из крупнейших инвестиционных проектов в истории страны. Компания Qatari Diar, принадлежащая Qatar Investment Authority, вложит 29,7 млрд долларов в развитие участка площадью 20 млн м² на Средиземном море.
Согласно соглашению с Управлением новых городских сообществ (NUCA), здесь построят круглогодичный туристический город — с отелями, гольф-полями, мариной, жилыми районами и современными курортами.
Qatari Diar заплатит 3,5 млрд долларов за землю, а 26,2 млрд составят инвестиции в строительство.
На первом этапе появятся пятизвёздочные отели, пляжные курорты, премиальные жилые комплексы и гольф-клубы. Ожидается более 4500 номеров, бренды — Hilton, Four Seasons, InterContinental и, возможно, Ritz-Carlton.
Проект создаст свыше 250 000 рабочих мест и поможет Египту достичь цели — 17,5–18 млн туристов до конца 2025 года.
Авиакомпании Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways и EgyptAir увеличат количество рейсов в Каир и Александрию, упрощая доступ в Алам-эль-Рум.
Планируются трансферы на частных самолётах, вертолётах, строительство современной марины и внедрение экологичных технологий.
