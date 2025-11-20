Канары вводят пятилетний запрет на новые туристические аренды

Канарские острова приняли масштабный закон, который вводит пятилетний запрет на выдачу новых лицензий на краткосрочную туристическую аренду. Власти объясняют решение дефицитом жилья для местных жителей, однако для инвесторов это стало серьёзным ударом — особенно в южных районах Гран-Канарии и Тенерифе, где Airbnb-аренда давно превратилась в прибыльный бизнес.

Туристическая аренда — теперь официальный бизнес

По новым правилам краткосрочная аренда приравнена к полноценной коммерческой деятельности. Платформы вроде Airbnb и Booking.com попадут под усиленный контроль, а выдача новых VV-лицензий полностью заморожена.

Продолжать работу смогут только объекты, зарегистрированные ранее. Это уже вызвало ажиотаж вокруг существующих лицензий.

Цены на зарегистрированные объекты вырастут, на новые — упадут

В южной части Гран-Канарии последствия заметны уже сейчас:

квартиры с действующими лицензиями становятся дефицитными и могут заметно подорожать;

новые объекты или жильё без лицензий теряют привлекательность — прогнозируется снижение стоимости на 15–20% ;

владельцам придётся переводить квартиры на долгосрочную аренду или продавать с дисконтом.

Отдельную тревогу вызывает потенциальный запрет на передачу лицензий при продаже или наследовании — это серьёзно уменьшит стоимость инвестиций.

Муниципалитеты получат больше полномочий

Городские советы теперь смогут регулировать плотность туристического жилья и определять зоны его размещения.

Эксперты предупреждают о риске «регуляторной лоскутной карты»:

«Один муниципалитет разрешит ограниченный рост, другой полностью запретит новые объекты», — отмечает Ассоциация недвижимости Канарских островов.

Также вводится лимит — туристическая аренда не может превышать 10% жилфонда (20% на малых островах). В Тенерифе и южной Гран-Канарии показатель уже близок к пределу.

Туристический бум вызывает социальное напряжение

С января по август 2025 года Канары приняли 10,3 млн туристов, заработав более €15 млрд. Но рекордные потоки усилили протесты: жители жалуются на рост аренды и нехватку жилья.

Глава региона Анхель Виктор Торрес заявил:

«Мы должны вернуть жильё жителям, а не платформам».

Все действующие объекты должны пройти обязательную регистрацию к середине 2026 года. За нарушения предусмотрены штрафы до €300 000.

Что дальше?

Инвесторы и фонды называют Канары «сложной юрисдикцией» и рассматривают альтернативы — от Португалии до Балкан.

Вопросы остаются открытыми:

смогут ли меры стабилизировать рынок жилья?

снизится ли инвестиционная активность?

изменится ли модель туризма?

Одно ясно: эра безграничного роста Airbnb на Канарских островах подошла к концу.