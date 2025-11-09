Канада установила рекорд: летние доходы от туризма достигли $59 млрд

Туристическая отрасль Канады пережила историческое лето.

С мая по август 2025 года доходы от туризма достигли $59 млрд, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Destination Canada. Это — самое прибыльное лето в истории канадского туризма.

«Это лето гиды, отельеры и рестораторы запомнят надолго», — отмечают в отчёте агентства, намекая на переполненные террасы кафе и практически полную загрузку объектов размещения.

Канадцы открыли свою страну заново

Главным драйвером роста стали внутренние поездки: расходы канадцев на путешествия по собственной стране увеличились примерно на 7%.

Многие семьи вместо зарубежного отпуска отправились в национальные парки, молодёжь охотно выбирала городские уикенды и гастрономические туры, а люди старшего возраста — живописные маршруты по Атлантическим провинциям и побережью.

«Мы наблюдаем устойчивый рост бронирований как со стороны зарубежных гостей, так и со стороны самих канадцев», — рассказал представитель Destination Canada Джо Аматти. По его словам, ещё в начале року было заметно зростання интереса к таким направлениям, как Юкон, Квебек и Британская Колумбия, — летом этот интерес вылился в реальный поток туристов.

Иностранные туристы поддержали рекордные показатели

Несмотря на небольшое снижение трат американских туристов (минус 1,7%), доходы от остальных зарубежных гостей выросли примерно на 10%.

Путешественники из Европы, Великобритании, Австралии и других регионов ехали в Канаду ради северного сияния, ледников, горных хижин, нацпарков и прибрежных маршрутов.

Гостиничный сектор работал на пределе: в августе средняя загрузка отелей по стране достигла 80,7%, что стало лучшим показателем с до-пандемийного 2019 года. В Торонто и Банфе свободные номера было сложно найти даже в будние дни, а небольшие семейные отели и B&B в регионах также отмечали заметный рост спроса.

Канада на практике показала: чтобы получить новые впечатления, не обязательно лететь на другой конец света — иногда достаточно по-новому посмотреть на собственную країну.