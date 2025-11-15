Как Румыния экономит: в ресторанах подают меньшие порции за те же деньги

Во многих ресторанах Румынии начали подавать заметно меньшие порции при сохранении прежних цен. Так называемая «шринкфляция», давно известная в розничной торговле, теперь активно используется и в секторе HoReCa. Это — вынужденная мера: рестораны стремятся сохранить качество блюд, не переписывая меню после каждого скачка цен на продукты и коммунальные услуги.

Почему порции уменьшаются

Согласно отраслевым данным, расходы ресторанов резко выросли из-за:

подорожания электроэнергии и газа,

повышения стоимости топлива,

увеличения расходов на оплату труда,

налоговых изменений.

Работодатели отмечают: коммунальные счета выросли на 36% всего за один месяц, пишет Termene.ro.

Корина Макри, вице-президент Федерации работодателей индустрии гостеприимства Румынии (FPIOR), подтверждает:

«Да, порции стали меньше — иначе невозможно удерживать цены. Коммунальные платежи выросли почти на сорок процентов, расходы на персонал тоже растут. Люди требуют более высоких зарплат — и это логично».

По её словам, рестораны предпочитают уменьшать порции, чтобы не снижать качество ингредиентов и не менять ценники каждую неделю.

«Ты не можешь ежедневно менять меню. Единственный выход — уменьшить порции, оставив цену прежней. Это честнее, чем использовать дешёвые продукты или вводить гостей в заблуждение».

Шринкфляция — эффект домино

Механизм хорошо известен по магазинам: производители поставляют меньше продукта по той же цене → рестораны получают меньше сырья → уменьшают граммовку блюд → клиенты платят столько же, но получают меньше.

Эксперты предупреждают: потребителям важно быть внимательными — шринкфляция становится повсеместной.

Средний сегмент HoReCa под угрозой исчезновения

Марчел Вэлпой, основатель консалтинговой компании Vulpoi & Toader Management, отмечает: уменьшение порций уже заметно во многих заведениях.

Он предупреждает:

«Средний сегмент рынка исчезает. HoReCa поляризуется — остаются либо фастфуд, либо премиальные рестораны».

Именно заведения среднего класса сильнее всего страдают от роста издержек.

В Румынии шринкфляцию регулирует закон

С октября 2024 года действует Постановление ANPC №539/2024. Оно обязывает продавцов чётко маркировать товары, в которых уменьшено количество при сохранении прежней цены.

К ресторанам эта норма не относится, но она отражает общую тенденцию: бизнес вынужден адаптироваться.

Мировой тренд: рестораны также сокращают порции

Подобные процессы идут по всему миру.

Великобритания

Известная сеть Hawksmoor повысила цену 450-граммового рибая до £57.

Чтобы не повышать стоимость стейка рамп (рамштекс), ресторан уменьшил его вес с 300 г до 275 г, сохранив цену £27.

США

Корпорация Darden Restaurants (LongHorn Steakhouse) уже объявила о предстоящем росте цен из-за подорожания говядины.