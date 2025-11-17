К концу века половина пляжей может исчезнуть — исследователи предупреждают

ГлавнаяТуризмК концу века половина пляжей может исчезнуть — исследователи предупреждают
Підвищення рівня моря та урбанізація руйнують пляжі і ставлять під загрозу цілі екосистеми.

Глеб Парфененко
Половина світових пляжів може зникнути до кінця століття — вчені б’ють на сполох

Пляжи по всему миру переживают стремительную деградацию из-за сочетания двух факторов: повышения уровня моря, вызванного изменением климата, и активной застройки берегов. Об этом заявил морской исследователь Омар Дефео из Республиканского университета Уругвая, которого цитирует EurekAlert.

Это явление снижает биоразнообразие пляжных экосистем, подрывает туризм, рыболовство и делает прибрежные городи более уязвимыми перед наступлением моря.

Учёные: половина пляжей исчезнет к 2100 году

На научном симпозиуме в Монтевидео Дефео отметил:

«Почти половина пляжей исчезнет к концу столетия… Урбанизация уничтожает дюны, которые являются естественной защитой побережья.»

Учёные выделяют три ключевые зоны прибрежной экосистемы:

  • дюны — барьер от штормов

  • песчаная полоса пляжа — открывается при отливе

  • прибоевый участок — где волны возвращают песок назад

Нарушение любой из зон ведёт к деградации всей системы.

Люди и застройка — главные источники разрушения

Исследование 30 пляжей на побережье Сан-Паулу (Бразилия) показало:

  • больше всего биоразнообразие снижается при большом количестве посетителей

  • застройка прямо на песке нарушает природные процессы

  • механическая очистка пляжей уменьшает биомассу

Ещё одно глобальное исследование показало, что 20% мировых пляжей уже подвергаются сильной или экстремальной эрозии.

