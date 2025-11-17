К концу века половина пляжей может исчезнуть — исследователи предупреждают

Пляжи по всему миру переживают стремительную деградацию из-за сочетания двух факторов: повышения уровня моря, вызванного изменением климата, и активной застройки берегов. Об этом заявил морской исследователь Омар Дефео из Республиканского университета Уругвая, которого цитирует EurekAlert.
Это явление снижает биоразнообразие пляжных экосистем, подрывает туризм, рыболовство и делает прибрежные городи более уязвимыми перед наступлением моря.
Учёные: половина пляжей исчезнет к 2100 году
На научном симпозиуме в Монтевидео Дефео отметил:
«Почти половина пляжей исчезнет к концу столетия… Урбанизация уничтожает дюны, которые являются естественной защитой побережья.»
Учёные выделяют три ключевые зоны прибрежной экосистемы:
-
дюны — барьер от штормов
-
песчаная полоса пляжа — открывается при отливе
-
прибоевый участок — где волны возвращают песок назад
Нарушение любой из зон ведёт к деградации всей системы.
Люди и застройка — главные источники разрушения
Исследование 30 пляжей на побережье Сан-Паулу (Бразилия) показало:
-
больше всего биоразнообразие снижается при большом количестве посетителей
-
застройка прямо на песке нарушает природные процессы
-
механическая очистка пляжей уменьшает биомассу
Ещё одно глобальное исследование показало, что 20% мировых пляжей уже подвергаются сильной или экстремальной эрозии.