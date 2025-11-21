Италию засыпало снегом: север страны стал белым

Зима официально пришла в Италию. Сегодня в нескольких северных регионах прошли первые обильные снегопады, сообщает ANSA. Снег выпал в Милане, вокруг Бергамо, на альпийских склонах и даже на холмах Тосканы и Лигурии.
В горных районах Ломбардии снежный покров местами достиг 40–70 см, а на некоторых участках дорог движение было ограничено из-за сильного ветра и гололедицы.
Метеорологи отмечают:
-
порывы ветра до 80–100 км/ч,
-
риск лавин на высокогорье,
-
ухудшение дорожной обстановки,
-
новые осадки в ближайшие сутки.
Центральная и южная Италия пока остаются без снега, однако похолодание туда также скоро доберется.
Для горнолыжных курортов — Курмайор, Червиния, Ливиньо, Мадонна-ди-Кампильо — такие ранние снегопады стали хорошей новостью: есть шанс открыть сезон раньше обычного, уже в конце ноября.