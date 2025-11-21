Италию засыпало снегом: север страны стал белым

Зима официально пришла в Италию. Сегодня в нескольких северных регионах прошли первые обильные снегопады, сообщает ANSA. Снег выпал в Милане, вокруг Бергамо, на альпийских склонах и даже на холмах Тосканы и Лигурии.

В горных районах Ломбардии снежный покров местами достиг 40–70 см, а на некоторых участках дорог движение было ограничено из-за сильного ветра и гололедицы.

Метеорологи отмечают:

порывы ветра до 80–100 км/ч,

риск лавин на высокогорье,

ухудшение дорожной обстановки,

новые осадки в ближайшие сутки.

Центральная и южная Италия пока остаются без снега, однако похолодание туда также скоро доберется.

Для горнолыжных курортов — Курмайор, Червиния, Ливиньо, Мадонна-ди-Кампильо — такие ранние снегопады стали хорошей новостью: есть шанс открыть сезон раньше обычного, уже в конце ноября.