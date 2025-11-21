Испания ставит рекорд: британцы тратят больше всех

Испания продолжает рекордний рост туристического сектора в 2025 году. С января по сентябрь страну посетили более 76 миллионов иностранных туристов, а совокупные расходы достигли €106 млрд — выше, чем когда-либо ранее.
Несмотря на более умеренный рост въездного потока, расходы путешественников продолжают увеличиваться. Великобритания уверенно сохраняет первое место по объёму затрат, далее идут Франция и Германия. Наибольший поток фиксируют Каталония, Балеарские острова и Андалусия.
Сентябрь: 15,3 млн туристов и средний бюджет €1 380
В сентябре иностранные путешественники:
-
потратили €13,36 млрд
-
оставили в среднем €1 380 на человека
-
провели в стране около 7 дней
Великобритания — главный донор туристических расходов
Британские туристы обеспечили:
-
€2,55 млрд (+4,3%)
-
€1 227 в среднем на одного путешественника
Германия: расходы снизились, но отдых стал длиннее
Немцы оставили:
-
€1,64 млрд (-0,7%)
-
7,5 дней средней длительности поездки (+2,5%)
-
+1,8% роста среднего чека
Франция, Северная Европа и другие рынки усиливают присутствие
Французский и скандинавский рынки демонстрируют стабильность, а путешественники из других регионов мира постепенно увеличивают долю в общих расходах.