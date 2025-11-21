ГлавнаяВеликобританияИспания ставит рекорд: британцы тратят больше всех
Испания ставит рекорд: британцы тратят больше всех

Туристичний сектор Іспанії б’є історичні рекорди: 76 млн відвідувачів і €106 млрд витрат із початку року. Ринок зміщується у бік «якісного» туризму з довшими поїздками та більшими бюджетами.

Глеб Парфененко
Туристи з Британії — головні спонсори туризму Іспанії

Испания продолжает рекордний рост туристического сектора в 2025 году. С января по сентябрь страну посетили более 76 миллионов иностранных туристов, а совокупные расходы достигли €106 млрд — выше, чем когда-либо ранее.

Несмотря на более умеренный рост въездного потока, расходы путешественников продолжают увеличиваться. Великобритания уверенно сохраняет первое место по объёму затрат, далее идут Франция и Германия. Наибольший поток фиксируют Каталония, Балеарские острова и Андалусия.

Сентябрь: 15,3 млн туристов и средний бюджет €1 380

В сентябре иностранные путешественники:

  • потратили €13,36 млрд

  • оставили в среднем €1 380 на человека

  • провели в стране около 7 дней

Великобритания — главный донор туристических расходов

Британские туристы обеспечили:

  • €2,55 млрд (+4,3%)

  • €1 227 в среднем на одного путешественника

Германия: расходы снизились, но отдых стал длиннее

Немцы оставили:

  • €1,64 млрд (-0,7%)

  • 7,5 дней средней длительности поездки (+2,5%)

  • +1,8% роста среднего чека

Франция, Северная Европа и другие рынки усиливают присутствие

Французский и скандинавский рынки демонстрируют стабильность, а путешественники из других регионов мира постепенно увеличивают долю в общих расходах.

